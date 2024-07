Pharmazeutische Dienstleistungen: Kostenloser Gesundheitsservice in Vor-Ort-Apotheken

Apotheken bieten aktuell fünf kostenlose Gesundheitsservices

Am häufigsten genutzt: Inhalatorschulung , Medikationsanalyse, Blutdruckmessung

Kosten tragen die Krankenkassen – weitere Angebote sind geplant

Seit Sommer 2022 haben Patientinnen und Patienten einen gesetzlichen und kostenlosen Anspruch auf fünf pharmazeutische Dienstleistungen (pDL). Erbracht werden diese zusätzlichen Gesundheitsservices von den Apotheken vor Ort, bezahlt werden sie von den Krankenkassen., sagt Mark Böhm, Vorstandsvorsitzender der NOVENTI Health SE.Bei Patientinnen und Patienten sind diese kostenfreien Gesundheitsleistungen allerdings noch nicht sehr bekannt und werden aktuell selten genutzt. Deutschlands größter Abrechnungsdienstleister NOVENTI Health SE sieht in den neuen Serviceleistungen großes Potenzial für die wohnortnahe Gesundheitsversorgung durch die Vor-Ort-Apotheken.Die Daten von NOVENTI zeigen, dass pharmazeutische Dienstleistungen bislang nur in geringem Maße wahrgenommen wurden.Zu den bislang fünf pharmazeutischen Dienstleistungen zählt beispielsweise die Medikationsberatung. Bei mindestens fünf ärztlich verordneten Medikamenten besteht einmal pro Jahr ein Anspruch auf die „erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation“. Eine solche umfassende Beratung ist essenziell, um Therapiesicherheit zu gewährleisten – und ist für Patientinnen und Patienten kostenlos in der Apotheke vor Ort möglich. Mark Böhm erläutert:Das Angebot von pharmazeutischen Dienstleistungen soll schrittweise erweitert werden. Geplant sind z. B. drei niedrigschwellige Beratungsleistungen im Rahmen des von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten „Gesundes-Herz-Gesetz", die die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern sollen.Mark Böhm sagt zu den Plänen: