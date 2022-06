Naschen für's Wohlbefinden: CBD Fruchtgummis als leckere Alternative?

Am bekanntesten sind hierzulande CBD Tropfen, Naturecan kommt hingegen mit einem innovativen Vorschlag nach Deutschland: Gummibärchen mit CBD zu versetzen, um den Konsumentinnen und Konsumenten eine leckere, praktische Alternative zu CBD-Öl anzubieten.Im Gegensatz zu CBD-Öl, welches denselben Inhaltsstoff verwendet, haben die Gummibärchen einen süßeren, sanfteren Geschmack und ähneln damit den herkömmlichen Gummibärchen, wie wir sie kennen. Darüber hinaus sind sie ideal, um die Tagesdosis an Cannabidiol (CBD) zu kontrollieren, da sie eine genaue Menge dieses natürlichen Wirkstoffs enthalten.Viele regelmäßige CBD-Konsumenten sind bereits mit den Vorteilen des Pflanzenextrakts vertraut. CBD-Öl wird aus Cannabis gewonnen - einer Pflanze, deren Hauptwirkstoff mit dem zentralen Nervensystem reagiert. Somit hat die Pflanze ein therapeutisches Potenzial für die Behandlung von psychischen oder neurodegenerativen Erkrankungen, wie z. B. Multiple Sklerose, Schizophrenie, Parkinson, Epilepsie oder Angstzustände. CBD wird auch zur Behandlung von Schlaflosigkeit eingesetzt.Naturecan hat sich zum Ziel gesetzt, "das Beste aus der Natur für Körper und Geist nach Deutschland zu bringen - für mehr Vitalität und Wohlbefinden.” Die CBD-Marke bietet ein breites Produktsortiment, in höchster Qualität. Regelmäßige Analysen und die umfangreichsten Tests am Markt ermöglichen die Herstellung von reinen CBD Produkten mit hohem Phytocannabinoidanteil aus zertifizierten Bio Hanf.Firmengründer Andy Duckworth erlebte die wohltuende Wirkung dieser Substanz aus erster Hand, als er selbst an muskulären Problemen litt. Daraufhin wandte er sich an seinen Kollegen Paul Finnegan, um Naturecan im Jahr 2019 zu gründen."Die Produkte von Naturecan sollen nicht nur für mehr Wohlbefinden, Entspannung und Ruhe sorgen, sondern auch helfen, Ängste und Müdigkeit im Alltag zu bewältigen", erklären die Co-Founder. Produkte auf CBD-Basis wirken nachweislich bei verschiedenster Symptome von Schlafstörungen [über Angststörungen bis zu Epilepsie. Darüber hinaus sind sie entzündungshemmend und eignen sich für alle, die eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Arzneimitteln suchen.Was die Investition der Marke in Deutschland betrifft, fügt Duckworth hinzu: "Es ist eines der Länder, in denen viele Menschen an Ängsten und Depressionen leiden. Der CBD-Markt in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gewachsen und die Akzeptanz und die Neugierde der deutschen Konsumenten sind deutlich spürbar. Unser Ziel ist es, ihr Vertrauen zu gewinnen, damit sie in uns eine gesündere und transparentere Option auf dem CBD-Markt finden. Vor allem wollen wir aber den Deutschen helfen, glücklicher zu werden".