Wildpark-MV: Termine Juli/August 2018

11:00 Uhr Kleine Futterrunde – Frettchen, Hühner, Meerschweinchen, Kaninchen (Treffpunkt: Frettchengehege)

Am 4. Juli dreht sich im Wildpark-MV wie in vielen anderen Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern alles um das Thema „Biene, Hummel & Co. - Insekten auf der Spur“. Ein spannendes Quiz erwartet die Wildpark-Besucher, bei dem sie tolle Preise gewinnen können. Ansonsten finden wie gewohnt die kommentierten Fütterungen und Tierinfos statt. Der Landeszootag wurde vom Landeszooverband MV und dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern initiiert.Ab in die Ferien mit dem Wiesenfest im Wildpark-MV! Spiel, Spaß und spannende Infos rund um die WiesenWelten stehen amauf dem Programm. Zudem können sich die kleinen und großen Gäste auf Tümpeln, Wiesen-Entdeckertouren, eine Riesenrutsche und weitere spannende Aktionen mit dem Technischen Hilfswerk, Ponyreiten, Basteln und vieles mehr freuen. Auch der Wasserspielplatz wartet auf seinen Einsatz bei hoffentlich bestem Sommerwetter.Das Umweltbildungszentrum (UBiZ) mit den WasserWelten im Wildpark-MV wird 18 Jahre alt – und das muss gefeiert werden. Darum können sich die Besucher amauf kleine, aber feine Aktionen rund um Wasser, Fisch & Co. freuen. Rückblicke, Tauchaktionen, Basteln und spannende Gespräche mit dem Wildpark-Team stehen auf dem Programm.Das Jahr 2000 bildete den Startschuss für das damals in der Region einmalige und in ökologischer Bauweise errichtete Ausstellungshaus. Es beherbergt bis heute das größte Naturaquarium des Nordens mit einer 30 Meter langen Aquarienwand und einem Aquatunnel sowie einen Bachlauf und eine interaktive Ausstellung. Hier wird die heimische Unterwasserwelt erlebbar gemacht. Die Wildpark-Besucher können trockenen Fußes die Tiere und Pflanzen der heimischen Gewässer entdecken. Seither hat sich das UBiZ mit weiteren Ausstellungselementen zum Anfassen und Staunen, einem wachsenden Fischbestand, einer Umweltbibliothek, dem Edelstahlwels und der gläsernen Fischtreppe stetig weiterentwickelt.In den Sommerferien geht es im Juli und August wieder öfter auf abendliche Wildpark-Tour, vorbei an Luchs, Wildkatze & Co. Es wird abenteuerlich, denn dank begehbarer Höhlengänge und Brücken hoch über dem Gehege erleben die Besucher die Tiere fast wie in freier Wildbahn. Dabei lernen sie Spannendes aus der Welt der einheimischen Tiere. Das Highlight: die Fütterung des Wolfsrudels in der Abenddämmerung. Gutscheine erhältlich.Amfinden zudem Wolfstouren für mobil Eingeschränkte statt (ohne Treppen, Kletterpfad). Eine Begleitperson ist dennoch notwendig, da es teils beschwerliche Wege sind.