Veranstaltungen Februar 2018

11:30 Uhr Frettchen

Frettchen 13:00 Uhr Große Futterrunde (Damwild, Wildschweine, Auerochsen, Raubtier-WG), Treffpunkt: Storchengehege

Große Futterrunde (Damwild, Wildschweine, Auerochsen, Raubtier-WG), Treffpunkt: Storchengehege 14:30 Uhr Kaninchen & Waschbären

Kaninchen & Waschbären 15:00 Uhr Eulen, Treffpunkt: Voliere am Eis-Café

Im Winter haben die beliebten Wolfswanderungen in der Dämmerung im Wildpark-MV einen ganz besonderen Charme. Interessierte sollten sich daher denim Kalender markieren. Dann geht es wieder mit Taschenlampe und Neugier bewaffnet in schönster Abenddämmerung vorbei an Wildschweinen, Eulen und Luchsen. Das Highlight: die Fütterung des Wolfsrudels. Gutscheine erhältlich.Um den Schulkindern die freie Zeit zu versüßen, hat sich der Güstrower Wildpark-MV vomtolle Aktionen einfallen lassen:Vorbei an Luchs und Wildkatze besucht ihr das Wolfsrudel, erfahrt Wissenswertes über diese faszinierenden Tiere und dürft sogar ein Wolfsfell anfassen. Hungrig? Dann grillt euch anschließend euer eigenes Stockbrot am Lagerfeuer. Stockbrot: je 0,50 €.Was fressen unsere gefiederten Freunde im Winter? Und mögen Meisen eigentlich Knödel? Beobachtet gemeinsam das Futterhaus und erfahrt Spannendes über die Wintervögel und deren Fütterung. Die Bastler unter euch können sich freuen: Baut eine Futterglocke für eure Wildvögel zuhause.Wenn der Winter kommt, holen wir unsere dicken Jacken aus dem Schrank. Doch wie machen das eigentlich unsere tierischen Nachbarn? Welche Tricks habt ihr auf Lager? Ein guter Tipp: Bei uns könnt ihr eine Gesichtscreme selbst herstellen. Unkostenbeitrag: 1,00€.Geht gemeinsam auf Spurensuche im Wildpark-MV: Wo schlafen die Wildschweine? Welche Tiere verkrümeln sich und welche sind im Wald unterwegs? Kennt ihr all ihre Fährten und Spuren?Vorbei an Luchs, Wildkatze & Co. besucht ihr das Wolfsrudel, erfahrt Wissenswertes über diese faszinierenden Tiere und dürft sogar ein Wolfsfell anfassen.Verliebte aufgepasst: Amwird es so richtig romantisch. Das Candle-Light-Dinner im Güstrower Wildpark-MV ist die perfekte Valentinsüberraschung. Auch Freunde oder Familien sind natürlich gern gesehen. Der Abend beginnt mit einer kleinen Wolfswanderung. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang und ein Dinner im Kerzenschein. Hierbei können sich die Gäste von einem besonderen Drei-Gänge-Menü überraschen lassen. In gemütlicher Atmosphäre genießen die Pärchen den Abend direkt im AQUA-Tunnel oder vor dem großen Natur-Aquarium mit den vorbeiziehenden Fischschwärmen. Gutscheine erhältlich.ganzjährig täglich ab 9:00 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.März 9:00 - 18:00 UhrApril - Oktober 9:00 - 19:00 UhrNovember - Februar 9:00 - 16:00 UhrSB-Restaurant täglich ab 10:00 Uhr