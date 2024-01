Nature Love wächst deutlich stärker als der Markt – und will mehr

Mit einem durchschlagenden Markterfolg im vergangenen Jahr sieht Nature Love die Ambitionen im Angebot der Nahrungsergänzungsmittel (NEM) bestätigt. Während der NEM-Markt 2023 insgesamt um fünf Prozent gewachsen ist,1 konnte Nature Love allein im stationären Handel um satte 40 Prozent zulegen. Dass Nature Love insgesamt den Umsatz um mehr als 50 Prozent steigern konnte, sieht DACH-Vertriebschef Kai Schauer in der stärkeren Markenpräsenz, dem neuen Webshop und dem erweiterten Produktportfolio begründet. Darauf will sich der Anbieter naturverliebter Nahrungsergänzung nicht ausruhen und geht konsequent voran, den Markt weiter aufzumischen, mit Vitaminen, Mineralien und mehr: so natürlich wie möglich, am liebsten pflanzlich und bio, vegan und auf das Wesentliche reduziert. Optimierte Packungsgrößen und neue Warengruppen für dieses Jahr – mit innovativen Darreichungsformen wie Gummies, Healthy Snacks und Superfood – unterstreichen den Anspruch. „Nature Love ist in den Herzen und Köpfen der Menschen angekommen“, konstatiert Schauer. „Unsere Partner im Handel verstehen unseren Markenkern aus einzigartigem Qualitätsanspruch und Natürlichkeit. Eine tolle Basis für den weiteren Ausbau unserer Strategie zur Marktpräsenz.“



Multi-Channel-Markenkampagne geht nächsten Schritt

Nature Loves Mediakampagne „Inspiriert von der Kraft der Natur“ erreichte im vierten Quartal 2023 mehr als 215 Millionen Kontakte. Der perfekte Ansatzpunkt für den nächsten Wachstumshebel: Mit noch stärkeren Investitionen und weiteren Flights baut Nature Love online wie offline einen Mediendruck auf, der Bekanntheit und Nachfrage auf das nächste Level heben soll. „Jede:r vierte Deutsche kennt Nature Love bereits“, weiß Schauer2 und ergänzt: „Da geht noch was.“ Drogerie- und Einzelhändler wie dm, ROSSMANN, Müller, DOHLE, tegut, EDEKA, REWE, GLOBUS, BUDNI, BIPA und BIPA Plus, zählen zu Nature Loves starken Vertriebspartnern. Befeuert durch die reichweitenstarke Multi-Channel-Markenkampagne profitieren sie von der weiter steigenden Markenbekanntheit. Die neuen Warengruppen und die für Handel wie Verbraucher optimierten Packungsgrößen lösen das Naturverliebtheit-Versprechen von Nature Love bedarfsgerecht und zeitgemäß ein.



Mit Gold prämierte PoS-Markeninszenierung überzeugt Handel und Kunden

Nature Love hat ein außergewöhnliches multimediales Erlebnis entwickelt, das eine Gold-Auszeichnung beim „display Superstar Award“ 2023 erhielt. Das innovative Touchdisplay überzeugte eine unabhängige Jury aus Marketing- und Produktmanagern, Entscheidern aus Handel und Industrie sowie Designern und Ingenieuren. Im Display werden, angelehnt an das Nature-Love-Verpackungsdesign, mehr als 600 Produkte in Premium-Platzierung präsentiert. Ein eingebauter Sensor erkennt, wenn sich jemand dem mehr als zwei Meter großen Display nähert, und löst eine Interaktion aus: Anfassen, Zuhören, Ausprobieren, Entdecken. Durch einen integrierten Chatbot kann das Display sogar Kunden beraten. Alle Inhalte und Anzeigen sind dank LTE-Anbindung unmittelbar austauschbar, können beispielsweise an die aktuellen Wetterverhältnisse oder Tageszeiten angepasst werden. Nature Love hat durch diese transformative Display-Lösung am PoS eine neue Ebene der Kundeninteraktion und Markenpräsentation für seine Nahrungsergänzungsmittel erreicht.



Über Nature Love.

Nature Love ist davon überzeugt: Der Schlüssel zum Wohlbefinden liegt in der Natur. Deshalb setzt die Marke auf „Naturverliebte Nahrungsergänzung“ – bietet ein breites Portfolio von über 100 Produkten, darunter ein exklusives Einzelhandel-Sortiment mit fast 40 Produkten. Mit einer Vielzahl an veganen, gluten- und laktosefreien Rezepturen – ohne Gentechnik und ohne unerwünschte Zusätze. Jede einzelne Charge wird in unabhängigen deutschen Laboren geprüft – eine absolute Seltenheit auf dem sonst sehr intransparenten Markt. Nature-Love-Produkte sind erhältlich bei dm, Rossmann, BUDNI, Rewe, Edeka und mehr. Außerdem online auf nature-love.de, Amazon und weiteren Plattformen.