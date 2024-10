„Frag’ nach Nature Love“ – Nature Love geht mit Radio- und OOH-Kampagne in die LEH-Offensive

Natürlichkeit kommt an, auch im Handel: Die Nahrungsergänzungsmittel-Marke Nature Love hat es mit innovativem Konzept und einem speziellen LEH-Sortiment in die Regale der großen Handelsketten geschafft und viele Nutzer überzeugt. Mit starker Unterstützung durch eine deutschlandweite, ungewöhnlich offensive Radio- und Out-Of-Home-Kampagne soll deren Zahl noch steigen.



"Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Natürlichkeit und Qualität aus. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern ist uns ein weitgehender Verzicht auf unnötige Zusätze wichtig. Vielen Verbrauchern ist oft gar nicht bewusst, was tatsächlich in den Nahrungsergänzungsmitteln steckt, die sie täglich konsumieren. Dafür zu sensibilisieren und den Verbrauchern klarzumachen, dass sie die perfekte Alternative ganz einfach direkt im Regal finden, ist Ziel unserer Kampagne." Kai Schauer, Senior Sales Director bei Nature Love



Mitte Oktober startet die deutschlandweite Radiokampagne auf über 200 Sendern und wird gemeinsam mit RMS, dem führenden Vermarkter im deutschen Radiomarkt, und dem größten Medianetzwerk Europas, der EssenceMediacom, umgesetzt. In der Kampagnenlaufzeit von 9 Tagen sollen über 260 Mio. Kontakt erreicht werden. Flankiert wird die Radio-Kampagne zusätzlich von zahlreichen Aktionen bei ausgewählten Handelspartnern direkt am PoS und aufmerksamkeitsstarken Printmotiven an strategischen OOH-Platzierungen.



Bereits jetzt zählen Drogerie- und Einzelhändler wie dm, ROSSMANN, Müller, Spar Österreich, DOHLE, tegut, EDEKA, REWE, GLOBUS, BUDNI, BIPA und BIPA Plus zu den starken Vertriebspartnern von Nature Love. Ziel ist es, die Nachfrage beim Kunden zu erhöhen, bestehende Vertriebspartnerschaften zu stärken und auch neue Partner zu gewinnen.

