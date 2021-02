Corona-Virus Sars-CoV-2 nutzt jeden Transportweg - Saubere Luft in Innenräumen reduziert Risiken signifikant

Setzen wir beispielsweise die Luftreinhaltung in der Prioritätenliste auf Platz 1.

Wir brauchen den Schutz der Atemluft in Innenräumen. Dafür braucht es technische Regeln und unabhängige, wissenschaftlich fundierte Grenzwerte!

„Verschiedene Mechanismen wie Entzündungsprozesse, oxidativer Stress und Genotoxizität sind an der Particulate Matter (PM)-Zytotoxizität beteiligt.

Je höher die PM-Konzentration und die Expositionszeit, desto höher die Toxizität, und sie hängt streng von den absorbierten toxischen Schadstoffen ab.

Der oxidative Stress scheint hauptsächlich durch die Metallfraktion erzeugt zu werden, während die Genotoxizität durch die organische Fraktion verursacht wird.

Aufgrund der höheren Kapazität organische Schadstoffe zu absorbieren, führen PM0,1 im Vergleich zu PM2,5 zu mehr toxischen Effekten, da sie aufgrund ihrer geringen Größe in der Lage sind, schädliche Wirkungen in der Lunge und im Gehirn zu erzeugen.“ 5

Schutz vor Feinstaub in der Atemluft - Lüften Lüften Lüften

Sicher drucken mit Tinte statt Toner!

Toner nie ohne Filter, sorgen Sie für saubere Luft in Ihrem Büro!

Laserdrucker und Kopierer verpflichtend in separate Räume stellen!

Industrienationen mit einer hohen Luftverschmutzung und einer immer älter werdenden Bevölkerung sind in dieser Pandemie besonders betroffen. Viele Menschen leiden „z. B. an Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen, Diabetes, Leber- und/oder Nierenerkrankungen, Krebserkrankungen oder sind durch Risikofaktoren wie Adipositas und Rauchen belastet.Ein höheres Risiko tragen grundsätzlich Menschen mit einem unterdrückten Immunsystem“Schon im April 2020 meldeten Forscher weltweit, dass sie Zusammenhänge sähen zwischen hoher Feinstaubbelastung und der Sterblichkeit bei Sars-CoV-2-Infektionen.10 Monate später sind wir vorrangig beschäftigt mit Lock-Down Regelungen, Social Distancing , AHAL-Regeln, Home Office, Homeschooling und dem Start der Impfungen.Die Mess- und Basisdaten zur Lageeinschätzung werden immer wieder verändert und angepasst (R-Wert, Infizierte ohne und mit Symptomen, Virusvarianten und -mutationen werden bis heute in Deutschland nicht wissenschaftlich erhoben und ausgewertet.Warum befassen wir uns nur mit Symptomen, nicht aber mit den Ursachen?Wir hätten längst die Spur aufnehmen müssen.Die Außenluft hat sich in den ersten Monaten der Pandemie von ganz allein verbessert, aber was ist mit der Innenraumluft? Wir verbringen täglich bis zu 90 % unserer Zeit im Innenraum. Bis heute gibt es keine Aktivitäten unserer Politik, sich diesem in vieler Hinsicht lebenswichtigem Thema anzunehmen.Im Jahr 2020 gab es eine Vielzahl von Publikationen zu Innenraumluftqualität in privaten und öffentlichen Innenräumen sowie in Büros. Diese zeigen auch, welche Problematik einer wissenschaftlichen Untersuchung der extrem kleinen Partikel entgegensteht. Vielleicht sind wir erst heute an dem Punkt angekommen, der es uns ermöglicht, die Wirkung auf den Menschen zu erforschen. Erkenntnisse kann man aus den langjährigen Forschungsprojekten bezüglich Nanopartikeln ableiten.Quelle: Nanopartikel.infoEine Studienzusammenfassung beschreibt die Herausforderungen, im Bereich der ultrafeinen Partikel PM 2,5 sowie PM 0,1 (Particulate matter) eine ausreichende Masse (µg) an Partikeln für physikalisch-chemische Charakterisierung und toxikologische in vitro- und in vivo-Studien zu sammeln, um Untersuchungen durchzuführen.Forscher wollen mit den Stoffen umfassendere und genauere Analysen durchführen, um Klarheit zu schaffen:Studie lässt ahnen, dass sich die amerikanischen Analysen bestätigen:He · HanProfessor, Queensland University of Technology (QUT) und Kollegen warnen eindringlich,Forscher stellen klar, dass „… SieHeike Krüger, Vorstandsvorsitzendenano-Control, internationale StiftungRegional and global contributions of air pollution to risk of death from COVID-19Author Andrea Pozzer, Francesca Dominici, Andy Haines, Christian Witt, Thomas Münzel, Jos LelieveldCardiovascular Research, https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa288 Published 26 October 2020 Wissenschaft.de Gesundheit+Medizin Corona-Lockdown: Auch die saubere Luft rettet Leben 29. April 2020Feinstaub Dicke Luft im Wohnzimmer Stern 28.07.2006Nanopartikel.info DaNa – Informationen zur Sicherheit von neuen, innovativen Materialien und Nanomaterialien (BMBF - 03XP0282)Review An overview of methods of fine and ultrafine particle collection for physicochemical characterisation and toxicity assessmentsAuthor PrashantKumar Published 06.11.2020 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143553 Potential hazardous effects of printing room PM2.5 exposure include promotion of lung inflammation and subsequent injuryAuthor Changwei Zou Hong Yang Lanyue Cui Xinyi Cao Hong Huang Tingtao ChenPublished: July 31, 2020 https://doi.org/10.3892/mmr.2020.11399 Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the realityAuthor Lidia Morawska Published June 2020, 105730 https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105730 Electrostatic fine particles emitted from laser printers as potential vectors for airborne transmission of COVID‑19Shanshan He · Jie Han Published July 31, 2020 https://doi.org/10.3892/mmr.2020.11399 Health effects of occupational exposure to printer emissions on workers in China: Cardiopulmonary function change Lizhi Lyu, Yuan Li, Xiaxian Ou, Wanqian Guo, Yi Zhang, Shumin Duan, Yanjun Gao, Yu Xu, Tianzhuo Yang, Yun Wang,*NanoImpact 21 (2021) 100289 January 2021, https://doi.org/10.1016/j.impact.2020.100289