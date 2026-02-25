Nach tödlichen Unfällen: Taskforce berät über Notöffnung von Autotüren

Die internationale Taskforce „Emergency Door Opening“ (EDO) der europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (UNECE) will noch in diesem Jahr überarbeitete Regeln für die Funktionsfähigkeit von Autotürgriffen nach Unfällen vorlegen. Zu einem Verbot versenkbarer, rein elektrischer Türgriffe wie zuletzt in China wird es voraussichtlich nicht kommen. Ziel der Expertenkommission ist es aber, dass „Fahrzeugtüren auch nach Ausfall der Bordnetzspannung sicher und intuitiv von den Insassen oder gegebenenfalls durch Ersthelfer von außen geöffnet werden können“, teilte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums der Zeitschrift auto motor und sport mit.



Diskutiert wird eine zusätzliche Notfallstromversorgung oder eine mechanische Notöffnung wie zum Beispiel bereits heute im Audi A5. Bei diesem Auto wird nach Airbag-Auslösung ein Öffnungsdraht am Griff ausgeworfen. Vielen Elektrogriffen fehlt jedoch ein solcher Notfallöffnungsmechanismus. Beim Tesla Model S fahren die äußeren Türgriffe bei Annäherung automatisch aus. Laut Rettungskarte lassen sie sich nach Ausfall der Stromversorgung von außen nicht mechanisch betätigen. Bei einem schweren Unfall mit drei Toten im September 2025 in Schwerte (Nordrhein-Westfalen) sollen die versenkbaren Türgriffe eines Tesla Model S die Rettungsarbeiten laut Medienberichten erheblich erschwert haben. Bei Autos wie dem Ford Mustang Mach-E gibt es gar keine Griffe mehr, die Türen öffnen sich automatisch per Knopfdruck. Laut Rettungskarte sollen Retter nach einem Unfall die Scheiben einschlagen. Versenkbare elektrische Türgriffe setzen auch Hersteller wie Mercedes, Range Rover und BMW ein.



China hat im Dezember entschieden, dass Neufahrzeuge ab 1. Januar 2027 keine versenkbaren Türgriffe ohne mechanische Notfalllösung mehr haben dürfen. Mercedes hat gegenüber auto motor und sport bestätigt, dass man diese Regelung schon im nächsten Jahr umsetzen werde. Bereits heute erfülle man „die grundsätzlichen Anforderungen nach einer manuellen Betätigung der Griffe auch bei einem Stromausfall“.



Redakteur: Claudius Maintz

