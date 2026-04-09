sport auto startet neu durch

Seit Jahrzehnten gilt sport auto als die Referenz für sportliche Automobile. Mit dem umfassenden Relaunch untermauert die Marke diesen Anspruch und fokussiert sich konsequent auf ihre Kernwerte: Kompetenz, Authentizität, Leidenschaft und Unabhängigkeit. Ob im legendären Supertest auf der Nürburgring-Nordschleife oder bei fundierten Technik-Analysen – sport auto steht für ehrliche Daten und echte Emotionen, kompromisslos und authentisch.
Die digitale Heimat von sport auto: Modern, nahbar und reichweitenstark
Dabei wird die Faszination sportlicher Automobile crossmedial erlebbar gemacht. Die Website auto-motor-und-sport.de/sport-auto dient als zentrale Homebase. Der Instagram-Kanal schafft Nähe zur Community, während der YouTube-Kanal mit actionreichen Videos begeistert. Gemeinsame Inhalte mit auto motor und sport sorgen zusätzlich für eine massive Reichweitensteigerung.
Das Herzstück der Marke, das Magazin, wurde optisch und inhaltlich grundlegend überarbeitet. Ein modernes Layout und eine noch opulentere Bildsprache schaffen eine faszinierende Ästhetik, die die Dynamik der Fahrzeuge unmittelbar erlebbar macht.
- Supertest & Vergleichstests: Die redaktionellen Flaggschiffe erhalten mehr Raum und eine klarere Struktur. Ein neues, intuitives Punkteschema sorgt für präzisere Bewertungen, während eine großzügigere Bildsprache die Fahrzeuge eindrucksvoll in Szene setzt.
- Neue Rubrik „Pit Stop“: Dieser Abschnitt verbindet Technik, Lifestyle und Fachwissen auf innovative Weise und bietet einen emotionalen Einstieg in die Welt der Performance.
- Erweitertes Themenspektrum: Neben High-End-Boliden rücken verstärkt auch bezahlbare Sportwagen und der nationale Motorsport in den Fokus.
Der Relaunch von sport auto ist ein zentraler Baustein in der aktuellen Strategie des Medienhauses. Nach der erfolgreichen Neuausrichtung von Medienmarken wie auto motor und sport, MOTORRAD oder Men’s Health in den letzten 15 Monaten wird nun ein weiteres Flaggschiff zukunftssicher positioniert. „Unser Ziel ist es, das Stammgeschäft in Print und Digital massiv zu stärken, die loyale Leserschaft langfristig zu binden und gleichzeitig neue Nutzergruppen zu erschließen“, so Stefan Karcher, Geschäftsführung der Motor Presse Stuttgart.
Jens Dralle, Redaktionsleiter von sport auto, ergänzt: „Mit dem Relaunch schlagen wir ein neues Kapitel auf, ohne unsere Wurzeln zu vergessen. Wir schärfen unser Profil als die ultimative Benchmark für echte Performance und bleiben in einer sich technologisch rasant wandelnden Welt der verlässliche Anker für messbare Fakten und tiefgründige Analysen. Dafür haben wir nicht nur das Magazin optisch modernisiert und die Bildsprache emotionaler gestaltet, sondern zünden auch mit unserer neuen Digitalstrategie die nächste Stufe. Wir machen die Faszination des sportlichen Fahrens noch spürbarer – von bezahlbaren Sportwagen bis zu High-End-Boliden. sport auto ist und bleibt die Referenz – auf der Straße, der Rennstrecke und jetzt noch stärker auf allen digitalen Kanälen.“
Attraktives Umfeld für Industriepartner
Durch die geschärfte Positionierung als führende Performance-Benchmark bietet sport auto Partnern aus der Industrie ein hochattraktives und glaubwürdiges Umfeld und erreicht eine kaufkräftige und technikaffine Zielgruppe in einem volumenstarken Marktsegment.
Über sport auto:
sport auto ist das führende Magazin für sportliches Autofahren im deutschsprachigen Raum. Mit einzigartigen Testformaten wie dem Supertest setzt die Marke seit Jahrzehnten Standards in der objektiven Bewertung von Fahrzeugperformance. sport auto ist alle vier Wochen neu im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).