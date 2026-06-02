Motor Presse Stuttgart setzt neue Maßstäbe für kreative Content-Kampagnen

Die Motor Presse Stuttgart baut ihr Vermarktungsangebot weiter aus und startet mit „Commercial Content Creation“ (C³) eine neue, spezialisierte Kreativ-Unit. Das interdisziplinäre Team bündelt umfassende Erfahrung und Expertise in der Entwicklung von Kampagnen, die gezielt auf die KPIs der Kunden ausgerichtet sind. Mit C³ stärkt der führende Special Interest-Vermarkter die Entwicklung innovativer Print- und Digitalformate, reichweitenstarker Social Media-Kampagnen sowie kreativer Videoinhalte. Ziel ist, neue Impulse für die Markenkommunikation der Geschäftspartner zu setzen und individuelle, maßgeschneiderte Lösungen sehr effizient zu realisieren.



Arne Gottmann, Head der neuen Unit und bislang in der Digital-Redaktion der Motor Presse Stuttgart angesiedelt, berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Markus Eiberger, Board Member und Geschäftsleiter Vermarktung: „Individuelle, wirkungsstarke und effiziente Kommunikationslösungen gehören bereits heute zu unseren Kernkompetenzen. Mit C³ intensivieren wir die partnerschaftliche Zusammenarbeit und schaffen noch mehr Kapazität für kreative, zielgruppengenaue und hochwertige Formate“, so Markus Eiberger. Die Unit versteht sich dabei nicht nur als Kreativpartner, sondern als strategischer Impulsgeber für neue Angebotsformate, die konsequent auf Performance- und Conversion-Zielen einzahlen. Authentische Storylines sowie die hohe Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Motor Presse-Medienmarken interagieren hier in einer perfekten Symbiose.

(lifePR) (