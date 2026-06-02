Motor Presse Stuttgart setzt neue Maßstäbe für kreative Content-Kampagnen
Interdisziplinäres Team bündelt Expertise in spezialisierter Unit
Arne Gottmann, Head der neuen Unit und bislang in der Digital-Redaktion der Motor Presse Stuttgart angesiedelt, berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Markus Eiberger, Board Member und Geschäftsleiter Vermarktung: „Individuelle, wirkungsstarke und effiziente Kommunikationslösungen gehören bereits heute zu unseren Kernkompetenzen. Mit C³ intensivieren wir die partnerschaftliche Zusammenarbeit und schaffen noch mehr Kapazität für kreative, zielgruppengenaue und hochwertige Formate“, so Markus Eiberger. Die Unit versteht sich dabei nicht nur als Kreativpartner, sondern als strategischer Impulsgeber für neue Angebotsformate, die konsequent auf Performance- und Conversion-Zielen einzahlen. Authentische Storylines sowie die hohe Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Motor Presse-Medienmarken interagieren hier in einer perfekten Symbiose.