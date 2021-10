Orientalische Küche von Ghillie Başan

65 köstliche Rezepte aus der persischen und osmanischen Küche

Das aktuelle Kochbuch der ausgezeichneten Erfolgsautorin Ghillie Başan

Grundrezepte zu Harissa und Co. erleichtern die Zubereitung

Die aromatische Küche des Nahen Ostens wurde von der faszinierenden Geschichte alter Reiche und Dynastien geprägt. Kriege, verschiedene Religionen und die Ost-West-Handelsrouten hatten alle einen nachhaltigen Einfluss auf die kulinarische Kultur dieser einzigartigen Region. Ghillie Bas‚an beschreibt die Gerichte, denen man begegnet, wenn man diese alten Länder bereist. Traditionelle und klassische Rezepte stehen dabei im Mittelpunkt.Das Fest beginnt mit kleinen Vorspeisen wie Heißer Hummus mit Samna und Pinienkernen und frittiertem Halloumi mit getrockneten Feigen, schwarzen Oliven und Zahtar. Es folgen Fleisch- und Geflügelgerichte wie Lammfleisch und Aprikosen-Tagine mit Rasel Hanout. Und da viele Länder dieser Region eine weitläufige Küste haben, gibt es auch viele Rezepte mit Fisch und Meeresfrüchten. Natürlich werden auch Beilagen wie Fenchel mit Kreuzkümmel und Granatapfelsirup und Juwelenreis oder das vegetarische Gericht Couscous beschrieben. Süße Gerichte und Getränke werden von der Opulenz der persischen und osmanischen Küche beeinflusst: frische gefüllte Datteln in Klementinensirup oder Kirsch-Sorbet sind der perfekte Abschluss.Eine Übersicht mit den wichtigsten Zutaten gibt einen weiteren Einblick in dieses reiche kulinarische Erbe, und 65 köstliche Rezepte ermöglichen es, exotische orientalische Feste zu Hause zu kreieren.GHILLIE BAŞAN ist Schriftstellerin, Rundfunksprecherin und Nahrungsmittel-Anthropologin mit einem Abschluss in Sozialanthropologie und einem „Le Cordon Bleu“-Diplom. Ihr Interesse an kulinarischen Kulturen gipfelte in der Veröff entlichung von 40 Büchern, von denen einige für den „Glenfi ddich“, die „Guild of Food Writers“ und die „Cordon Bleu World Food Media Awards“ nominiert wurden. Ihre Artikel über Speisen und Reisen erschienen in der Sunday Times, dem Sunday Herald, dem Daily Telegraph, der Sunday Tribune, der Press & Journal, dem BBC Good Food Magazine und der Diet & Nutrition USA. Ghillie ist eine der Moderatoren im „Kitchen Café“ von BBC Radio Scotland. Sie lebt im Cairngorms-Nationalpark, wo sie auch Koch-Workshops in ihrem Catering-Unternehmen „Mezze on the Move“ leitet.Sie genießt einen Ruf als „Gewürzexpertin“ und veranstaltet in ihrer traditionellen Scheune Whisky-/ Essenspaarungen. Ghillie gewann den „Highlands and Islands Innovation Tourism Award 2017“, außerdem ist sie Botschafterin für Speisen und Getränke in Schottland. Ihr Podcast und ihr Blog, die beide „Spirit & Spice“ heißen, starteten im Januar 2019.ist Fotograf, Designer und Art Director, er lebt in der Küstenstadt Hastings. Für Ryland Peters & Small hat er den Bestseller, „The Hummingbird Bakery Cookbook“ sowie das preisgekrönte „How to Make Bread“, für das er auch die Fotos lieferte, entworfen. Andere neuere Titel, an denen er gearbeitet hat, sind „Fish“, „Vegetable Perfection“, „Vegetarian Sheet Pan Cooking“ und „Piled-high Potatoes“.