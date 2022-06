Wie, du stillst nicht???

Wie sich Löwenzahn Organics, der Hersteller von Baby- und Mamanahrung, mit der Kampagne #NoShameInYourFeedingGame für Mütter einsetzt

Löwenzahn Organics spricht sich mit dem Hashtag #NoShameInYourFeedingGame gegen Mom-Shaming aus.



Für Pre Anfangsmilchen darf in Deutschland nicht geworben werden. Zu Eltern, die ihre Kinder mit der Flasche stillen, gibt es kaum Statistiken. Da fragt man sich: Wie soll jemand, der nicht stillen kann (oder will!), Zugang zu Informationen und guten Produkten für seine Babys finden, wenn so getan wird, als gäbe es diese Elterngruppen nicht?



Löwenzahn Organics hat mit Influencern zusammengearbeitet, denen das Unternehmen zwar Milchnahrung für ihre Kleinen gesponsert hat, aber was sie ihrer Community empfehlen konnten, war die Beikost der Marke.



Für berufstätige Eltern, Alleinerziehende, Familien ohne Brüste und alle, die nicht stillen können oder wollen: Die Verurteilungen für die Art, wie sie ihre Kinder ernähren, müssen aufhören!



Für ihre Juni-DACH-Kampagne #NoShameInYourFeedingGame hat Löwenzahn Organics einige der Aussagen gesammelt, die auf Social Media mit ihnen geteilt wurden, um einen Spiegel vorzuhalten. Um zu sagen: ES REICHT! Um für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der nicht jede Entscheidung, die jemand trifft, zur Diskussion steht.



“Stell dich nicht so an, jede Frau kann stillen.” oder “Flaschenkinder sind dicker.” – Solche oder ähnliche Sprüche bekamen viele Mamas schon zu hören. Mütter werden in unserer Gesellschaft ständig beurteilt und wenn es um das Thema Ernährung geht, scheint plötzlich jede:r ein:e Expert:in zu sein - Menschen mit und ohne Brüste gleichermaßen. Auch die Mütter im Team von Löwenzahn Organics selbst mussten sich irgendwann gegen diese gleiche Verurteilung und ähnlichen Kommentaren behaupten.



Deshalb ist es Löwenzahn Organics ein großes Anliegen, ein urteilsfreies Umfeld für Mütter zu schaffen: “Wenn wir zu einer offenen Diskussion beitragen können, die dazu führt, dass eine Handvoll Leute nachdenken, bevor sie das nächste Mal einen Ratschlag an eine Mutter geben, die nicht danach gefragt hat, dann haben wir unseren Job gut gemacht.”, sagt Magda Tuffentsammer, Marketingchefin bei Löwenzahn Organics.



Natürlich ist Stillen das Beste für’s Baby. Aber was, wenn’s nicht klappt?



Löwenzahn Organics ist der lebende Beweis dafür, dass Eltern, die mit der Flasche füttern, immer noch das Beste für ihre Babys wollen. Sie wollen immer noch, dass ihr Nachwuchs in den ersten 1000 Tagen gesunde Essgewohnheiten entwickeln. Das ist der Grund, warum dieses Unternehmen überhaupt erst gegründet wurde.



“Bis zur Geburt meines ersten Kindes habe ich nicht daran gedacht, eventuell nicht stillen zu können. Umso größer war mein Schock, mich im Drogeriemarkt wiederzufinden und überhaupt nicht mit der Auswahl an Säuglingsnahrung zufrieden zu sein. Ich habe mich in die Enge gedrängt gefühlt: dazu gezwungen, für die Nahrung meines Babys einen Kompromiss eingehen zu müssen.” sagt Liz Sauer Williamson, eine der beiden Gründerinnen von Löwenzahn Organics.



Als sie und ihre Co-Founderin Alice Mrongovius selbst Mütter wurden, zeigte sich für beide, dass Stillen natürlich, aber nicht selbstverständlich ist. Darum suchten sie eine Anfangsmilch mit bester Nährstoff­zusammen­setzung in Bio-Qualität. Außerdem sollte sie ökologisch-fair produziert und nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft entwickelt sein. Sie waren sehr überrascht, keine Babynahrungs­marke zu finden, die ihren Ansprüchen durchgehend gerecht wurde. Aber bei der Ernährung ihrer Kinder wollen sie keine Kompromisse machen und glauben, dass es vielen Eltern – egal ob sie stillen, zufüttern oder mit der Flasche füttern – genauso geht.