Aufbruch ins Glück

Hamburger Lottospieler gewinnt mit Tipp am Bahnhof satte 354.652 Euro

Für viele Reisende ist der Hamburger Hauptbahnhof mit erwartungsvoller Vorfreude verbunden. Für einen Lottospieler wurde der zentrale Reiseort am Glockengießerwall am Wochenende Startpunkt für einem Aufbruch ganz besonderer Art.



In der Annahmestelle am Hauptbahnhof (Bezirk Mitte) hatte der Glückspilz seinen Lottoschein abgegeben: Mit sechs Richtigen bei LOTTO 6aus49 winkt dem Spielteilnehmer oder der Spielteilnehmerin nun ein Hochgewinn von 354.652 Euro in der zweiten Gewinnklasse. Neben den richtigen Glückszahlen 5-14-20-30-38-44 fehlte auf diesen Spielscheinen nur die passende Superzahl 8.



Der Jackpot war am Wochenende nicht geknackt worden. Bei der Ziehung der Gewinnzahlen von LOTTO 6aus49 am 28.1.2023 hatte kein Spielteilnehmender die richtige Zahlenkombination 5-14-20-30-38-44 plus Superzahl 8 getippt, so dass der Jackpot stehen bleibt und für die nächste Ziehung bei 12 Millionen Euro liegt.



In der zweiten Gewinnklasse ging es dann richtig Rund: Sieben Spielerinnen und Spieler hatten sechs Kreuze auf dem Spielschein richtig gesetzt. Bundesweit hatten sieben Spielteilnehmende auf diese Zahlen getippt. Sie kommen aus Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und zwei Glückspilze aus Nordrhein-Westfalen.



Mit sechs Richtigen ohne passender Superzahl erhalten sie nun ihren Anteil an den 2,48 Millionen Euro, die sich in der zweiten Gewinnklasse angesammelt haben. Auf jeden der sieben Hochgewinner entfallen folglich 354.652 Euro. Noch hat sich der oder die Glückliche nicht in der LOTTO-Zentrale am Überseering gemeldet.