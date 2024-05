SELE[Q]TION Riesling Schorle vom Weingut Tina Pfaffmann als Sonderedition in der Dose

EDEKA Stiegler Filialen

EDEKA Kissel SBK Fillialen

EDEKA Strese in Meisenheim und Rockenhausen

EDEKA Johansen Jockgrim

Alldrink Fillialen in Maxdorf, Grünstadt, Kaiserslautern und Landstuhl

WASGAU C+C in Pirmasens

FCK Fan Shop in Schifferstadt

Ende Mai steht das Pokalfinale zwischen dem 1.FC Kaiserlautern und Bayer Leverkusen bevor und SELE[Q]TION, bekannt für seine hochwertigen Weine in Dosen, hat eine ganz besondere Überraschung für alle FCK Fans parat. In Zusammenarbeit mit dem Weingut Tina Pfaffmann präsentiert SELE[Q]TION eine exklusive Sonderedition: Die erfrischende Riesling Schorle mit 65% Riesling Wein aus der Pfalz."Unsere Riesling Schorle Sonderedition ist die perfekte Wahl für alle, die das Pokalfinale gebührend feiern möchten", so Lisa Quandt Geschäftsführerin der LMTQ GmbH und gebürtige Pfälzerin. "Egal, ob man sich auf dem Breitscheidplatz in Berlin befindet, unterwegs im Zug zum Stadion ist oder einfach nur mit Freunden beim Grillen verweilt, diese erfrischende Schorle ist der ideale Begleiter für alle Gelegenheiten."Das Weingut Tina Pfaffmann ist stolz darauf für diesen besonderen Anlass des Herzensvereins eine Sonderedition vorstellen zu können. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SELE[Q]TION und sind begeistert, dass unser Riesling nun auch in Form dieser erfrischenden und innovativen Verpackungsform erlebbar ist", so Tina Pfaffmann. "Diese Sonderedition ist die perfekte Ergänzung für jedes Pokalfinal-Event und wird die Vorfreude für alle Fans des 1.FCK auf den 25.Mai noch steigern."Die Riesling Schorle Sonderedition mit 65% Riesling Wein ist ab dem 10.05.2024 im Handel erhältlich und bietet Fußballfans die perfekte Möglichkeit, sich auf das große Finale einzustimmen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese limitierte Edition zu probieren und Ihre Vorfreude auf das DFB Pokalfinale zu steigern.Über das Weingut Tina Pfaffmann: Das Weingut Tina Pfaffmann ist Herz der Pfalz Partner des 1.FC Kaiserslautern und Weinlieferant für den Public und VIP Bereich im Fritz Walter Stadion.Über SELE[Q]TION: SELE[Q]TION ist eine Marke der LMTQ GmbH, die sich auf hochwertige Weine in Dosen spezialisiert haben und neben der SELE[Q]TION Produkt Linie, die beiden Onlineshops www.wine-in-cans.com und www.SELEQTION.de betreibt.Hier eine Auswahl der Märkte, in denen die Sonderedition ab dem 10.Mai 2024 erhältlich sein wird: