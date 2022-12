Presseinfo: Pressemitteilung: Lightspeed ernennt globale Marketingexpertin zum CMO

Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), Anbieter einer globalen All-in-one Handelsplattform zur Vereinfachung, Skalierung und Herstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse, gab heute bekannt, dass Kady Srinivasan zum Chief Marketing Officer ernannt wurde; Srinivasan, die schon bei Klaviyo und Dropbox zur Unternehmensführung gehörte, untersteht als Chief Marketing Officer JP Chauvet, CEO von Lightspeed."Wir freuen uns sehr, Kady als neuen CMO im Lightspeed-Team begrüßen zu können. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Skalierung von SaaS-Unternehmen, der Ausweitung des Neugeschäfts und der Markteinführung innovativer, cloud-basierter Softwarelösungen", so JP Chauvet, CEO von Lightspeed. "Ihre herausragenden Fähigkeiten werden für Lightspeed von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir uns auf die größeren, komplexeren KMU-Kunden konzentrieren, die Markenbekanntheit erhöhen und unsere Top-Produkte für den Einzelhandel und das Gastgewerbe weltweit einführen”, betont Chauvet.Srinivasan ist eine versierte Führungskraft mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Leitung, dem Aufbau und der Skalierung von Marketingmaßnahmen bei Einzelhandels-, Spiele-, Konsumgüterund Technologieunternehmen. In ihrer neuen Funktion wird Srinivasan die gesamte Marketingstrategie von Lightspeed weiterentwickeln und die Marktposition des Unternehmens ausbauen, um strategisches Wachstum, Innovation und Wertschöpfung für Aktionäre und Kunden weltweit zu fördern.“Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, bei Lightspeed anzufangen", sagt Kady Srinivasan, Chief Marketing Officer von Lightspeed. “Die Technologie des Unternehmens spielt heute eine sehr wichtige Rolle, um Unternehmen mit komplexen Geschäftsbereichen erfolgreich zu machen. Ich freue mich darauf, meine Marketing-Erfahrung aus der Tech-Branche einzubringen, um die Position von Lightspeed als innovatives und schnell wachsendes Softwareunternehmen international weiter auszubauen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, mit meiner Arbeit zu starten”, erklärt Srinivasan. Srinivasan kommt von Klaviyo, einem SaaS-Anbieter von Marketing-Automatisierungstechnologie, zu Lightspeed, wo sie als SVP, Global Head of Marketing, tätig war. Zuvor war Srinivasan Chief Marketing Officer bei Owlet Baby Care und leitete das globale Marketing und den Vertrieb.Unter ihrer Führung konnte die Markenbekanntheit erhöht werden, weitere Märkte mit neuer Nachfrage erschlossen und die Reputation des Unternehmens als führendes Unternehmen der Technologieentwicklung für Kindergesundheit gesteigert werden. Bevor sie zu Owlet Baby Care kam, war Kady Global Head of Marketing and Integrated GTM bei Dropbox, wo sie das Marketing für KMUs und Verbraucher leitete und ein enormes Wachstum in zwei Kundensegmenten erzielte. Kady war maßgeblich an der Einführung der Produktmarke Dropbox Business beteiligt und spielte eine Schlüsselrolle beim Börsengang von Dropbox.Srinivasan war auch als Senior Director of Growth and Integrated Marketing für die Mobilsparte von Electronic Arts tätig. Derzeit ist sie Venture Advisor bei Relay Ventures und Mentorin für Girls Who Code. Kady Srinivasan hat einen MBA von der University of North Carolina in Chapel Hill und einen BE vom RV College of Engineering.Über LightspeedDie All-in-one Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat der globalen Wirtschaft bilden. Sie ermöglicht Händlern innovatives Arbeiten, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Mit der Cloud-Lösung lassen sich Online- und stationärer Handel, Multichannel-Vertrieb, Standort-Erweiterungen, weltweites Bezahlen, Finanzierungen sowie die Verbindung zu Lieferanten-Netzwerken neu gestalten und zusammenführen. Lightspeed wurde 2005 in Montreal, Kanada, gegründet und ist sowohl an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) als auch an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stärkt Lightspeed Unternehmen aus Einzelhandel, Gastgewerbe und der Golfbranche in über 100 Ländern. Lightspeed Retail ist derzeit in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Singapur, Hongkong, Großbritannien und Südafrika erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter www.lightspeedhq.de Pressekontakt: Ilja Zeidler, Senior PR Manager EMEA ilja.zeidler@lightspeedhq.com // Lightspeed