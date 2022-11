Leonel Rare d’Or: das Golstück unter den Puros

Die neue Leonel Cigar Lounge im Herzen Berlins ist das ideale Ambiente für eine spannende Premiere: In einem exklusiven Preview-Tasting wird hier am Montag, 28. November, die neue Leonel Rare d’Or vorgestellt. Aficionados dürfen sich auf einen Premium-Longfiller freuen, der alles perfektioniert, was Zigarren aus Nicaragua auszeichnet.Die Leonel Rare d’Or aus dem Hause Leonel® Cigars macht ihrem Namen alle Ehre: Mit besonders lange gereiften und aufwendig fermentierten Tabaken für ein einzigartiges Geschmackserlebnis ist sie das Goldstück unter den Puros. Ihr herrlich erdig-würziges Aroma, das von Röst- und Kaffeenoten intensiv begleitet wird, begeistert vor allem Liebhaber mittelkräftiger bis kräftiger Zigarren. Im kalten Zug erinnert sie an leckere Zartbitterschokolade.Stärke und Geschmack des vollmundigen Puros sind perfekt ausbalanciert. Das liegt nicht nur an den hervorragenden Tabaken, die auf nährstoffreichen vulkanischen Böden gedeihen, und der Leidenschaft der Leonel-Masterblender, für die das Beste gerade gut genug ist. Entscheidend ist auch der Faktor Zeit.Die kräftigen Ligero-Seco-Tabake in der Einlage müssen besonders lange reifen und einen mehrstufigen Fermentationsprozess durchlaufen. Gleiches gilt für das ölig glänzende Deckblatt. Im Vergleich zu anderen Blends brauchen sogar die Zigarren selbst eine längere Reifezeit, damit sich die Aromen voll ausprägen. Doch der Aufwand lohnt sich: Die Leonel Rare d’Or überzeugt mit einem unnachahmlichen Geschmacksprofil, voluminösem Rauch und tadellosem Abbrand. Das kunstvoll verzwirbelte Pigtail, welches diesen Premium-Longfiller versiegelt, ist Ausdruck vollendeter Handwerkskunst und sorgt dafür, dass die Zigarre in sich weiter nachreifen kann.Erhältlich ist die Leonel Rare d’Or nur in größeren Formaten (ab Ringmaß 56), und zwar als Robusto, Toro und im Trendformat 6 x 60 mit einer Länge von 6 Inches und einem Ringmaß von 60 mm. Dafür werden natürlich auch größere Tabakblätter benötigt, weshalb die Auswahl der verwen-deten Rohtabake äußerst sorgfältig erfolgen muss. Alle Formate kommen in edlen Zehner-Kisten auf den Markt.Beim Preview-Tasting am Montag, 28. November, in der neuen Leonel Cigar Lounge wird diese erlesene Zigarre nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und kann natürlich auch gleich verkostet werden. Erst einen Tag später, am 29. November, folgt dann der offizielle Verkaufsstart.Die Flagship-Lounge von Leonel Cigars befindet sich im renommierten Zigarrenfachgeschäft Reich in der Berliner Straße 1 in 10715 Berlin, nur wenige Gehminuten vom U-Bahnhof Berliner Straße entfernt. Mit ihren 20 Sitzplätzen und einer ebenso edlen wie behaglichen Wohlfühlatmosphäre ist sie die perfekte Location für stilvollen Genuss. Geöffnet ist die Lounge dienstags bis samstags von 13 bis 24 Uhr; sonntags von 14 bis 22 Uhr (montags geschlossen).