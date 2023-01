Leonel Cigars jetzt auch in Schweden

Distributionspartner Global Cigars neues Mitglied der weltweiten Leonel-Familie

In zahlreichen Ländern haben Premium-Longfiller der Marke Leonel Cigars schon die Herzen der Aficionados erobert. Nun ist ein weiteres hinzugekommen: Mit dem schwedischen Distributionspartner Global Cigars konnte Daniel Höldke, Geschäftsführer von Paul Bugge Cigars in Villingen-Schwenningen, ein weiteres Mitglied in der weltweiten Leonel-Familie willkommen heißen.



Exakt 9321 Kilometer Luftlinie sind es von Borås in Südschweden bis nach Estelí, dem Mekka der nicaraguanischen Zigarrenindustrie. Dennoch müssen die Schweden auf den aromatischen Rauchgenuss aus Mittelamerika nicht verzichten: Bei einem exklusiven Preview-Tasting im Zigarrenfachhandelsgeschäft Yxtobak in Borås stellte Daniel Höldke den dortigen Zigarrenliebhabern die erlesenen Longfiller von Leonel Cigars vor und informierte über deren Produktion, die verwendeten Tabake und die Philosophie, die dahintersteckt.



Mit Leonel Cigars haben die beiden Zigarrenenthusiasten Norbert und Daniel Höldke 2014 eine exklusive Premiummarke kreiert, die ausschließlich für das Schwenninger Familienunternehmen in Nicaragua produziert wird. Dafür werden Tabake aus über 20 Provenienzen sorgfältig ausgewählt und in Handarbeit von erfahrenen Torcedores zu den begehrten Longfillern gerollt. Die Herstellung der Blends erfolgt ganz nach dem persönlichen Geschmack ihrer Macher und mit einem durchdachten Konzept. Die ständige Interaktion mit den Masterblendern gewährleistet die gleichbleibend hohe Qualität und den charakteristischen Geschmack, der das Label „Taste of Excellence“ verdient.



Preview-Tasting ein erfolgreicher Auftakt



Zigarren von Leonel haben in Schweden bereits eine große Fangemeinde, wie das Preview-Tasting eindrucksvoll zeigte. Stars des Abends waren die Leonel Barber Pole und die neue Leonel Rare d’Or, ein vollmundiger Puro aus Nicaragua mit besonders lange gereiften und aufwendig fermentierten Ligero-Seco-Tabaken. Das erdig-würzige Aroma, welches von Röst- und Kaffeenoten intensiv begleitet wird, begeistert vor allem Liebhaber mittelkräftiger bis kräftiger Zigarren. „Die Zigarre war sehr beliebt und kam hervorragend an“, freut sich Daniel Höldke über das gelungene Skandinavien-Debüt.



Klar, dass nach dem eigentlichen Tasting noch ein intensiver Austausch mit den wissbegierigen Aficionados sowie Yxtobak-Chef Ramin Pourasghari und Srecko Pavicevic vom Distributionspartner Global Cigars folgte - ein schöner Auftakt für eine starke Kooperation, bei der weitere gemeinsame Projekte in 2023 geplant sind.