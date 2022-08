Leonel Cigars eröffnet Flagship-Lounge in Berlin

Liebhaber erlesener Premiumzigarren aus Nicaragua finden im Herzen Berlins die perfekte Location für stilvollen Genuss: Das renommierte Zigarrenfachgeschäft Reich und der Zigarrenimporteur Paul Bugge Cigars eröffnen am Freitag, 9. September, 16 Uhr, die Leonel Cigar Lounge in der Berliner Straße 1, 10715 Berlin. Leonel Cigars ist eine exklusive Premiummarke von Paul Bugge Cigars, kreiert von den Zigarrenenthusiasten Norbert und Daniel Höldke. Charakteristisch für die edlen Longfiller ist ihr facettenreicher Geschmack: eine durchdachte Komposition erlesener Tabake, die eine Vielzahl an Aromen zu einem harmonischen Ensemble vereint. Für die Herstellung von Leonel-Zigarren werden Tabake aus über 20 Provenienzen ausgewählt und in Handarbeit von erfahrenen Torcedores in Nicaragua produziert.Mit ihren 20 Sitzplätzen und einer ebenso edlen wie behaglichen Wohlfühlatmosphäre im Leonel-Design lädt die neue Flagship-Lounge in der Hauptstadt dazu ein, in die Welt von Leonel einzutauchen. Integriert wurde sie auf einer eigenen Etage in das bekannte Zigarrenfachgeschäft Reich, nur wenige Gehminuten vom U-Bahnhof Berliner Straße entfernt. Hier können sich sowohl neugierige Einsteiger als auch erfahrene Aficionados zum Austausch unter Gleichgesinnten treffen und bei einem gepflegten Smoke die Hektik der Großstadt hinter sich lassen. Darüber hinaus werden in der Leonel-Lounge vier Events im Jahr rund um die Marke Leonel stattfinden, spezielle Tastings veranstaltet und Neuheiten ihre Premiere feiern.Torsten Reich freut sich sehr über die Kooperation mit Leonel Cigars und blickt der Eröffnung erwartungsfroh entgegen. Und auch Daniel Höldke, Geschäftsführer von Paul Bugge Cigars, ist glücklich über die Zusammenarbeit: „Wir sind froh, dass wir dieses Lounge-Konzept gemeinsam mit Torsten Reich realisieren durften. Er ist unser Brand Ambassador in der Hauptstadt.“In der neuen Flagship-Lounge sind neben allen Serien und Limited Editions von Leonel noch zwei ganz besondere Zigarrenhighlights erhältlich, die exklusiv nur dort angeboten werden: die „Leonel Cigars Lounge Edition Berlin“. Diese Sonderedition mit zwei verschiedenen Blends wurde gemeinsam mit dem Team in Nicaragua speziell für die Leonel Cigar Lounge in Berlin kreiert und wird ausschließlich dort erhältlich sein - für jeden Zigarre rauchenden Berlinbesucher das perfekte Souvenir.Zum ersten Mal präsentiert wird die „Leonel Cigars Lounge Edition Berlin“ bei der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag, 9. September. Für die Allgemeinheit geöffnet ist die neue Leonel Cigar Lounge dann ab 13. September zu folgenden Zeiten: Dienstag bis Samstag von 13 bis 24 Uhr; Sonntag von 14 bis 22 Uhr; montags geschlossen.