Ein Abend im Zeichen von stilvollem Genuss

Neue Flagship-Lounge von Leonel Cigars in Berlin eröffnet

Es war ein Abend ganz im Zeichen des Genusses, als vor rund 45 geladenen Gästen die neue Flagship-Lounge von Leonel Cigars in Berlin eröffnet wurde. Im Herzen der Hauptstadt, nur wenige Gehminuten vom U-Bahnhof Berliner Straße entfernt, finden Zigarrenliebhaber nun den idealen Ort, um in stilvoller Atmosphäre andere Aficionados zu treffen und bei einem gepflegten Smoke der Hektik der Großstadt zu entfliehen.



Integriert ist die Leonel Cigar Lounge auf einer eigenen Etage in das traditionsreiche Zigarrenfachgeschäft Reich. Dessen Inhaber Torsten Reich freute sich gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern des Zigarrenimporteurs Paul Bugge Cigars, Norbert und Daniel Höldke, dass die neue Lounge dazu beitragen werde, die feine Art des Zigarrengenusses zu pflegen und dessen Kultur zu bewahren. Leonel Cigars ist eine exklusive Premiummarke von Paul Bugge, deren edle Longfiller in Handarbeit in Nicaragua produziert werden.



Eröffnung durch den Botschaftsattaché



Unter den Teilnehmern an der Eröffnungsfeier - Fachhändler, ausgewählte Aficionados und Freunde des Hauses - weilte ein ganz besonderer Ehrengast: Luis Erick Rodríguez, Attaché der nicaraguanischen Botschaft in Berlin, war es vorbehalten, mit dem Durschneiden des Bandes die neue „Zigarrenbotschaft“ in der Hauptstadt offiziell zu eröffnen.



Als Gesandter der Republik Nicaragua würdigte Rodriguez die große wirtschaftliche Bedeutung der Zigarrenindustrie für sein Land, die den Menschen Arbeitsplätze, ein Auskommen und Perspektiven im Leben gebe. Dies ist auch Paul Bugge Cigars ein besonderes Anliegen. Die Mitarbeiter, welche diese erlesenen Zigarren in Nicaragua herstellen, werden mit Sozialleistungen bezüglich Gesundheit, Bildung und Altersvorsorge unterstützt – egal, ob sie auf den Tabakfeldern oder in den Produktionsstätten arbeiten.



„Leonel Cigars Lounge Edition Berlin“ feiert gelungene Premiere



Passend dazu hatten die Gäste die Gelegenheit, noch vor dem Verkaufsstart eine gerade erst aus Nicaragua eingetroffene Sonderedition zu probieren, die exklusiv nur in der Berliner Leonel-Lounge angeboten wird: die „Leonel Cigars Lounge Edition Berlin“ mit zwei verschiedenen Blends und einem neuen Format. Diese Zigarrenserie wurde gemeinsam mit Torsten Reich in Anlehnung an die Bestseller-Marken von Leonel Cigars kreiert. Zum Auftakt der Kooperation überraschte Reich die beiden Geschäftsführer von Paul Bugge Cigars mit einer speziell designten Edition der Sektmarke Scavi & Ray, auf deren edel gestalteten Flaschen die Logos der beiden Unternehmen aufwendig dargestellt sind.



Die Leonel Cigar Lounge empfängt die Besucher mit einem edlen Ambiente und einer traditionellen Atmosphäre, die an klassische britische Gentlemen’s Clubs erinnert: ein Zufluchtsort für alle, die sich entspannen und die schönen Dinge des Lebens genießen möchten. Hier können sowohl erfahrene Zigarrenraucher als auch interessierte Einsteiger in die Welt von Leonel eintauchen und gleich den passenden Cocktail dazu genießen: Torsten Reich, nicht nur Zigarren-, sondern auch Spirituosen-Experte, hat mit dem „Leonel Rich“ den idealen Pairing-Partner dazu geschaffen. Klar, dass die Eröffnungsgäste neben leckerem Essen und köstlichen Zigarren auch diese Premiere genießen durften.



Preview-Tasting der neuen Leonel Rare d’Or das nächste große Event



Neben verschiedenen Events werden in der Leonel Cigar Lounge Berlin noch weitere exklusive Premieren stattfinden. Die erste steht mit einem Preview-Tasting der neuen Leonel Rare d‘Or schon bald bevor. Als Metropole mit internationalem Flair ist Berlin natürlich der ideale Standort für eine Flagship-Lounge, die einem Kulturgut gewidmet ist, das von Aficionados weltweit gepflegt und zelebriert wird. Ob es weitere Leonel-Lounges geben wird, ließ Daniel Höldke an diesem Abend offen: „Der Grundstein wurde gelegt. Wir sind aufgeschlossen für weitere Ideen.“



Die Leonel Cigar Lounge befindet sich im Zigarrenfachgeschäft Reich in der Berliner Straße 1 in 10715 Berlin und ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Samstag von 13 bis 24 Uhr; Sonntag von 14 bis 22 Uhr; montags geschlossen.