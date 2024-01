Aus facettenreicher Komposition wird ein harmonisches Ensemble

Leonel No. 511 verbindet intensive Aromen mit auffallend weichem Geschmack

Das Geheimnis des Zigarrenblendings besteht darin, verschiedene Tabake zu einer harmonischen Einheit zusammenzuführen – eine Kunst, die viel Know-how und große Erfahrung voraussetzt. Ein hervorragendes Beispiel, wie aus einer facettenreichen Melange ein harmonischer Rauchgenuss wird, ist die Leonel No. 511. Mit ihr schließt Leonel Cigars die Lücke zwischen den milden Serien Leonel Classic bzw. Leonel White und der vollmundigeren Leonel Rare. Damit umfasst das Leonel-Portfolio alle Stärkegrade und bietet die passende Zigarre für jeden Aficionado.



Eine ganz besondere Komposition nicaraguanischer Tabake macht die Leonel No. 511 zu einem Premiumgenuss mit ausgeprägtem Aroma bei angenehmer Stärke. Fünf verschiedene Einlagetabake sorgen für eine Vielzahl an verschiedenen Geschmacksnoten, die sich im Rauchverlauf harmonisch entwickeln.



5 Einlagetabake, 1 Umblatt, 1 Deckblatt - diese Zahlenkombination war Namensgeber der Serie und steht für ein nicht alltägliches Raucherlebnis. So reicht die Bandbreite der in der Einlage verwendeten Tabake von sanft bis kräftig, wobei gleich zwei Ligero-Tabake der Zigarre Intensität und Tiefe verleihen. Als Ligero werden die obersten Blätter der Pflanze bezeichnet, die besonders viel Sonne abbekommen.



Ligero sorgt für Intensität und Tiefe



Dass aus dieser facettenreichen Komposition ein harmonischer Rauchgenuss mit auffallend weichem Geschmack wurde, liegt am Können der Leonel-Masterblender, die den Einlageblend mit milderen Tabaken aus Nicaragua veredelten. Das seidige Desflorado-Deckblatt stammt von Pflanzen, bei denen die Blüten entfernt wurden. Dadurch konzentriert sich die Energie auf die Blätter, denen mehr Nährstoffe zugeführt werden. Der Tabak wird deshalb nicht zwangsläufig stärker, das Aroma aber intensiver.



Das harmonische Zusammenspiel von Leder-, Nuss- und Röstaromen wird von dezenten Holzakkorden und einem allzeit präsenten cremigen Unterton begleitet. Die Stärke bleibt im milden bis mittelkräftigen Bereich. Eine hervorragende Verarbeitung und ein tadelloser Abbrand sind bei diesem Puro selbstverständlich.



Um diesen Premiumgenuss vor Transportschäden und Aromaverlust zu schützen, gib es die Leonel No. 511 Robusto ab Frühjahr 2024 auch in einem edel gestalteten Tubo, der einzeln sowie in Zehner-Boxen angeboten wird - ideal als kleines Geschenk oder Dankeschön für eine Einladung.



Tubo schützt vor Austrocknung und Aromaverlust



Der neue Leonel Leonel Taste of Excellence Tube Sampler bietet harmonischen, milden bis mittel-kräftigen Rauchgenuss in praktischen Tubos. Er enthält je zwei Robustos der Serien Leonel No. 511 und Leonel Original in einer schicken Vierer-Box.



Während sich die Leonel No. 511 durch ihr ausgeprägtes Aroma bei angenehmer Stärke und weichem Geschmack auszeichnet, punktet die mild-aromatische Leonel Original durch ihre harmonische Balance und die Raffinesse der einzigartigen Saatmischungen. Die edel gestalteten Tubos beugen dem Austrocknen vor und bewahren die sorgfältig aufeinander abgestimmten Aromen.