Lehanka Kommunikationsagentur GmbH: Erstes Augmented Reality (AR)-Verpackungsdesign für einen Metzger in Deutschland

Innovative AR-Anwendung revolutioniert Verpackungserlebnis

Die Lehanka Kommunikationsagentur GmbH, eine der führenden Werbeagenturen für Manufakturprodukte, hat in Zusammenarbeit mit Feinkost Keller, einer renommierten Münchner Feinkostmetzgerei, das Verpackungserlebnis revolutioniert.



Der Valluga Speck®, ein exklusives Produkt von Feinkost Keller, wird nun mit einer einzigartigen Augmented Reality (AR) Anwendung präsentiert, die den Verbrauchern eine virtuelle Reise zur Valluga Speck®-Hütte ermöglicht.



Die Reifung des Specks erfolgt in einer 250 Jahre alten Holzhütte auf 1900 Metern Höhe am Valluga-Berg im Pazüeltal. Die Pökelphase der Schweineschlegel startet jährlich Anfang Juli. Mitte August wird der Speck in die Hütte gebracht, wo er auf frischem Heu drei Monate lang reift, umgeben von frischer Bergluft. Der Speck ist mittlerweile in seiner 13. Auflage erhältlich.



Die Verpackung als digitale Brücke



Mit der Integration von AR-Technologie in die Broschüre des Valluga-Specks®, die jeder edlen Geschenkbox beiliegt, setzt die Lehanka Kommunikationsagentur neue Maßstäbe im Verpackungsdesign.



Benutzer können durch Scannen des Bildes in der Broschüre die virtuelle Reise des Valluga Specks® erleben und somit die Geschichte und den Reifungsprozess hautnah miterleben.



Augustin Keller nutzt als erster Metzger Deutschlands AR für Kundenerlebnisse



Augustin Keller ist stolz darauf, als erster Metzger eine solch innovative AR-Anwendung in seine Valluga Speck® Broschüre integriert zu haben.



Diese innovative Methode geht weit über herkömmliche Verpackungskonzepte hinaus und schafft eine emotionale Verbindung zwischen Marke und Konsument. Die AR-Technologie ermöglicht es Feinkost Keller, die Geschichte des Specks auf eine Weise zu erzählen, die 70 Prozent mehr emotionale Bindung erzeugt als herkömmliche Methoden wie QR-Codes. Diese Technologie eröffnet neue Horizonte in der Welt des Verpackungsdesigns und bietet einzigartige Erlebnisse, die die Marke unvergesslich machen.



Die Agentur ist davon überzeugt, dass bis 2025 ein Großteil der Smartphone-Nutzer AR-Technologien täglich nutzen wird und freut sich, an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen.



AR-Anwendungen sind vielseitig einsetzbar und bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten, von der Gestaltung von Broschüren bis hin zu Luxusverpackungen.