Weimarer Land Tourismus präsentiert sein Konzept der nachhaltigen Geländemöblierung in Brüssel

Gemeinsam mit der Erfurter Agentur RITTWEGER+TEAM war der Weimarer Land Tourismus e.V. eingeladen, das Vorhaben „MARKENPRÄGENDE GELÄNDEMÖBLIERUNG ALS CO2-DEPOT“, beim internationalen Workshop in Brüssel unter der Überschrift: „Europäischer Grüner Deal – Erster klimaneutraler Kontinent in Verbindung mit dem Europäischen Jahr der Kompetenzen 2023“ vorzustellen.Organisiert durch die Thüringer Landesvertretung in Brüssel, fand Anfang Juni 2023 zum dritten Mal der internationale Workshop „Innovative Small and Medium Sized Cities“ statt. Im Fokus standen innovative Lösungsansätze in den Bereichen Digitalisierung, Klimawan­del, Kreislaufwirtschaft sowie Gesundheit und Wohlbefinden der Bürger*innen. Der Weimarer Land Tourismus, vertreten durch Fabian Kochmann, hatte die Gelegenheit, das Projekt „Markenprägende, nachhaltige Geländemöblierung“ vorzustellen und über die Idee, die Planung und das weitere Vorgehen zu informieren. Das Projekt traf auf reges Interesse, da die entwickelten Outdoor-Möbel aus einem Holzwerkstoff GCC (German Compact Composite) bestehen, der Cradle to Cradle zertifiziert ist. Nur eine der von RITTWEGER+TEAM GmbH designten Bänke ist in der Lage, bis zu 300 kg CO2 über 100 Jahre aus der Atmosphäre zu speichern. Zudem werden die entwickelten Out­door-Möbel klimaneutral produziert und sind zu 100% wiederverwertbar. Mit diesem Vorhaben wird gezeigt, dass der Tourismus mitten in Thüringen Verantwortung übernimmt und einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Ausbau touristischer und kommunaler Infra­struktur ohne CO2-Emission leistet.Etwa 70 Vertreter*innen aus Belgien, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden, Finnland, Norwegen, Italien, Portugal stellten nachhaltige Innovationen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor vor. Als ein Best Practice Beispiel präsentierte sich die Stadt Växjö, die seit 1993 ihren CO2-Ausstoß um rund 30% vermindert hat und als eine der nachhaltigsten Städte Schwedens gilt.Der Weimarer Land Tourismus e.V. gestaltete, gemeinsam mit Vertreter*innen aus Weimar (Bauhaus-Universität /Stadtverwaltung), Jena (Friedrich-Schiller-Universität) und Erfurt (Rittweger + TEAM GmbH), mit verschiedenen Vorträgen einen der drei parallellaufenden Workshops. Unter anderem wurden Chancen und Herausforderungen der europaweiten bzw. kommunalen Förderprogramme und internationale Vernetzung aufgezeigt.Der Weimarer Land Tourismus e.V. plant, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein, denn die Inspirationen und Empfehlungen für die Projektentwicklung sind wertvolle Anregungen, die für einen in die Zukunft gerichteten Tourismus wichtig sind.