Mach das Weimarer Land mitten in Thüringen zu Deinem nachhaltigen Wohnzimmer - Modellprojekt startet jetzt

Start für Modellprojekt im Sinne des „New European Bauhaus“ der Europäischen Union am Dienstag, 11.10.2022, 11 Uhr im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden

Geländemöblierung, welche die touristische Qualität und Attraktivität des Weimarer Landes steigert

erste Präsentation von Produkten, die als CO 2 -Speicher dienen und damit Modellbeispiel für den Klimaschutz sind

-Speicher dienen und damit Modellbeispiel für den Klimaschutz sind Gemeinschaftsprojekt von Unternehmen und Kommunen des Weimarer Landes

100 Bänke, die bis 2024 ihren Platz an ausgewählten Wegpunkten finden sollen

Frau Kasten-Wutzler, die Geschäftsführerin des Weimarer Land Tourismus e.V., sieht die Installation der ersten zwei Bänke als wichtigen Auftakt für mehr Nachhaltigkeit im Tourismus. Die markenprägende Geländemöblierung zeigt, dass eine Bank mehr sein kann, als eine Sitzgelegenheit. Sie prägt das Landschaftsbild, erhöht die Aufenthaltsqualität und kann als CO-Speicher dienen und ist somit ein Modellbeispiel für den Klimaschutz.Das Projekt, das vom Weimarer Land Tourismus e. V. ins Leben gerufen wurde, wird konzeptionell und inhaltlich von der Erfurter Designagentur RITTWEGER und TEAM GmbH untersetzt. Fachlich unterstützt werden die Initiatoren vom Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M. e. V. (Regionalbüro Deutschland-Mitte).Die entworfenen Bänke sind zu 100 % aus recycelten und rezyklierten Materialien hergestellt und zeigen, dass es bereits heute möglich ist, COlangfristig in Produkten und Stoffkreisläufen zu speichern - ohne Risiken für Umwelt oder Gesellschaft. Das ist die Grundlage dafür, dass wir den vom Weltklimarat geforderten „Netto-Null-Emissionen“ einen Schritt näher kommen.Gegenüber herkömmlichen Bänken aus Holz, Beton und Stahl erreicht die Bank aus dem Material GCC eine Nutzungsdauer von über 30 Jahren. In dieser Zeit ist sie nahezu wartungsfrei. Diese Robustheit senkt die Wartungskosten, beugt Vandalismus und Diebstahl vor, sodass ein um das Dreifache verlängerter Lebenszyklus, im Vergleich zu den sonst verwendeten Materialien, erzielt werden kann. Die Fertigung in Einkomponentenbauweise und die Rezyklierbarkeit des ausgewählten Materials sorgt für die Kreislauffähigkeit der Outdoormöbel.Der Verbundstoff GCC ist nach dem international höchstmöglichen Produktstandard Cradle to Cradle Certified™ mit Goldstatus zertifiziert und erreicht im Bereich der Materialgesundheit sogar den Status Platin. Dies bedeutet, dass das Material nach dem Ende des Produktlebenszyklus ohne Qualitätsverlust bzw. Downcycling für neue Produkte weiterverwendet werden kann und gewährleistet zudem, dass zum Wohle von Mensch und Natur keine gesundheitsschädlichen Substanzen freigesetzt werden.In Planung sind 100 Bänke, die bis 2024 ihren Platz an ausgewählten Wegpunkten finden sollen. Es soll ein Gemeinschaftsprojekt von Kommunen und Unternehmen des Weimarer Landes werden, das als bundesweites Vorbild für die nachhaltige Zukunft der Geländemöblierung fungiert.Am heutigen Dienstag, den 11.10.2022 wurden nun offiziell die ersten Modelle im frischen und modernen Design aufgestellt und gemeinsam mit dem Team Tourismus Weimarer Land, dem Team des Thüringer Freilichtmuseums Hohenfelden, kommunalen Ansprechpartnern und Pressevertretern eingeweiht. Bürgermeister der Region Weimarer Land nutzten die Gelegenheit, sich von der Haptik und der Qualität des Materials zu überzeugen. Ab sofort darf hier also Probe gesessen werden.Das Weimarer Land steht für Ursprünglichkeit, authentische Erfahrungen, Inspirations- und Entfaltungsvielfalt und ist Ideenquelle namhafter Gestalter vergangener Zeiten bis heute. Eine einheitliche, attraktive und nachhaltige Geländemöblierung an Wander- und Radwanderstrecken soll dieses Erbe architektonisch erlebbar machen, die Marke räumlich bewusster wahrnehmen lassen und ihre Identität in die Zukunft transferieren.Touristisches Ziel ist es, den Aufenthaltskomfort für Besucher zu verbessern und gleichzeitig die kommunalen Träger bei der Pflege und Instandhaltung der Geländemöblierung zu entlasten. Dafür wurden die Bank Silva und der Fahrradparker Salaix als Prototypen entwickelt, die mit einer Auflage von jeweils 100 Stück an ausgewählten Wegpunkten im gesamten Weimarer Land bis 2023/2024 realisiert sein werden. Dahinter steht ein durchdachtes Designkonzept, das Ästhetik, Nachhaltigkeit und Gemeinnutzen vereint – ganz im Sinne des New European Bauhaus.CO-Entnahme aus der Atmosphäre und Kohlenstoffspeicherung in Stoffströmen ist die derzeit sinnvollste und wirksamste Möglichkeit, dem Klimawandel zu entgegnen. Denn CO-Emissions-vermeidung, -reduzierung und -kompensation werden nicht ausreichen, um die Erderwärmung gemäß des Pariser Klimaabkommens auf 1,5-Grad begrenzen zu können. Indem der Kohlenstoffanteil aus dem COentzogen und im verwendeten Material der Geländemöblierungen über mindestens 100 Jahre gespeichert wird, tragen wir dazu bei, den CO-Anteil in der Erdatmosphäre zu verringern.Mit den Prototypen der Outdoorbank Silva und dem Fahrradparker Salaix zeigen wir modellhaft, wie technische Stoffströme als dauerhafte CO-Speicher entwickelt werden können und wie alle weiteren Geländemöblierungen designt werden müssen, um neben ästhetischen und funktionellen Aspekten einen direkten und nachhaltigen Einfluss auf den globalen Klimaschutz auszuüben: über erneuerbare Energien CO-neutral produziert und in Materialkreisläufen zirkulierend.Das New European Bauhaus ist eine von der Europäischen Kommission ergriffene Initiative, die sich auf das einflussreiche historische Bauhaus bezieht und deren Innovationskraft in die heutige Zeit überführen soll. Die Initiative soll eine kreative und interdisziplinäre Bewegung auslösen, deren Ziel es ist, neue Wege zu finden, wie Europa bis 2050 klimaneutral werden kann.Der B.A.U.M. e.V. ist Mitglied dieser Initiative.Das Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, das 1984 als Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) initiiert wurde, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 38 Jahren, als bundesweit agierendes Netzwerk für eine lebenswerte Zukunft durch nachhaltiges Wirtschaften einsetzt.Im Fokus seiner Arbeit steht der Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, die auf den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaschutzabkommen beruhen. Durch mittlerweile über 750 Mitglieder ist es dem B.A.U.M. e. V. möglich, verschiedenste Akteuren aus allen Bereichen wie Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien zu vernetzen. Als Partner unterstützen sie Unternehmen und Projekte mit praxisorientierten Informations- und Erfahrungsaustausch, sowie Know-how und setzen Impulse für die Transformation zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft.Werde Teil unserer WIR-Community #meinweimarerland!