Goethe-Erlebnisweg digital plan- und wanderbar

Wanderbegeisterte und all diejenigen, die es werden möchten, können ab sofort ihren Ausflug auf dem neu-inszenierten Goethe-Erlebnisweg individuell planen und gestalten. Möglich macht es die in diesem Jahr entwickelte Website goethe-erlebnisweg.de . Sie ist über Smartphone, Tablet und Laptop/PC aufrufbar.Was erwartet mich auf dem Goethe-Erlebnisweg? Was hat es mit den Stationen auf sich? Welche Etappe ist die richtige für mich? Wissenswertes wird in einer navigierbaren Übersicht, leicht verständlich, mehrsprachig und barrierefrei, zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für die Anreise, Rast oder Übernachtung. Zum Nachwandern gibt es außerdem konkrete Tourenvorschläge mit Geheimtipps.Zu finden ist der Goethe-Erlebnisweg seit Kurzem in der Routenplaner-App komoot. In einer Collection werden die Etappen und Highlights ansprechend präsentiert. Die Anwendung ermöglicht es, die Route digital und sprachgeführt zu erwandern. Anstelle einer breit gestreuten Werbekampagne wendet sich das Angebot gezielt an eine überregionale Wander-Community. Mit komoot konnte ein neuer Markt erfolgreich erschlossen werden. Über 600 Nutzer haben sich die Routen bereits gespeichert und teilen ihre Erlebnisse mit der Community.Auch über das Navigationstool Google Maps sind die Stationen des Goethe-Erlebnisweges zu finden. User berichten über ihre Erlebnisse und posten Fotos von ihren Ausflügen. Über 400.000 Aufrufe der Stationsbeiträge zeigen eindrücklich, welche Reichweite die Aktion mit sich bringt.Mit den genannten Maßnahmen konnte der Weimarer Land Tourismus e.V. einen ersten Schritt in Richtung digitales Wandererlebnis gehen. Die positive Resonanz bestärkt darin, diesen Weg auch zukünftig zu bestreiten und weitere digitale Anwendungen in den Marketing-Mix zu integrieren. Auf den verschiedenen Plattformen ist es für den Verband möglich, in Interaktion mit den Nutzern zu treten. Durch den Erfahrungsaustausch über Rezensionen und Bilderposts werden Erlebnisse direkt spür- und erlebbar.Beispiel gefällig? Jörg H. über Google Maps zur Station Herzschaukel:Gut zu wissen: Aktuellder Weimarer Land Tourismus e.V. komoot-Pakete für die gesamte Region Mittleres Thüringen. Weitere Infos dazu gibt es unter www.weimarer-land.travel/die-region-digital-und-sprachgefuehrt-entdecken/