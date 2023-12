Unternehmerverband Handwerk RLP im Austausch mit der FDP Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz

Der Termin fand im Betrieb des stellvertretenden Unternehmerverband Handwerk UHV) Vorsitzenden Reimund Niederhöfer in Mainz-Kostheim statt.



Die DORNHÖFER GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit mehr als 110-jähriger Erfahrung in der gesamten technischen Gebäudeausrüstung. Die DORNHÖFER GmbH verfügt über mehrere Standorte im Rhein-Main-Gebiet und legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich der Ausbildung.



Neben einer kurzen Unternehmensvorstellung ging es in einem konstruktiven Austausch um die aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforderungen im Bund und deren Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz.



In den aktuellen herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, dass das Handwerk und die Wirtschaft insgesamt entlastet werden. Bereits laufende und sinnvolle Anreizprogramme – beispielsweise im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien – müssen bestehen bleiben. Hier brauchen viele Handwerksbetriebe, die eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Energiewende spielen, Planungssicherheit, so der Vorsitzende des UVH RLP, Johannes Lauer.



Andreas Unger, Geschäftsführer des UVH RLP, machte deutlich, dass dringend Fortschritte im Bereich des Bürokratieabbaus erzielt werden müssen. Bereits die vorhandenen und eher zunehmenden Dokumentations- und Berichtspflichten führen schon heute dazu, dass sich weniger junge Handwerkerinnen und Handwerker selbstständig machen möchten. Negative Auswirkungen für Arbeits- und Ausbildungsplätze und für die Fortführung von bestehenden Betrieben sind vorprogrammiert.



Die Anregungen und Rückmeldungen zu diesen und weiteren Themen – z. B. Stärkung der Tarifautonomie oder Fachkräftesicherung – sind bei den Vertretern der FDP-Fraktion auf Zustimmung gestoßen. Um die Umsetzung der verschiedenen Aspekte gezielt auf den Weg zu bringen wurde vereinbart, den begonnen Dialog fortzusetzen.