76. Landesverbandstag des Dachdeckerhandwerks Rheinland-Pfalz

Von Freitag, 1. bis Sonntag, 3. September 2023, fand in dem besonderen Privathotel Land & Golf Hotel Stromberg der 76. Landesverbandstag des rheinland-pfälzischen Dachdeckerhandwerks statt.



Die Dachdecker-Innung Boppard und der Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Rheinland-Pfalz haben sich ganz besonders gefreut, ihre Gäste in Stromberg begrüßen zu dürfen. Begonnen hat der Landesverbandstag am Freitag am frühen Abend mit einem feierlichen Sektempfang auf der Driving Range des Golfhotels. Es folgte ein lockerer Begrüßungsabend mit geselligen Gesprächen bei Speis und Trank.



Am nächsten Morgen um 10:00 Uhr erönnete Landesinnungsmeister Johannes Lauer den Verbandstag unter dem Motto der Veranstaltung „Klimawende – vereint stark“ im Rahmen der Öffentlichen Tagung offiziell.



Es folgte ein Grußwort vom Präsidenten der Handwerkskammer Koblenz, Kurt Krautscheid. Er richtete seinen Blick auf aktuelle politische Herausforderungen, wie beispielsweise den Fachkräftemangel, die Umsetzung der Energiewende durch das Fachhandwerk oder den dringend benötigten Bürokratieabbau.



Anschließend folgte der erste Fachvortrag durch Michael Zimmermann, Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH). Er richtete motivierende Worte an die Teilnehmer des Landesverbandstags. „Die Umsetzung der Energiewende ist eine zentrale Herausforderung und Aufgabe für das Handwerk. Für das Dachdeckerhandwerk stellt sie aber gleichzeitig auch eine riesengroße Chance dar, denn ein Großteil der Energiewende findet im Bereich der energetischen Dachsanierung oder z. B. durch PV-Dächer statt“, so Zimmermann.



Anschließend gab der IT-Spezialist Immanuel Bär einen lebhaften Eindruck in den Alltag eines Berufshackers. In Zeiten einer zunehmend digitalisierten Welt sind Unternehmen aller Branchen von Cyberbedrohungen betroffen, und auch Dachdeckerbetriebe sind keine Ausnahme. Es geht darum, ein Bewusstsein für diese Art von neuen Bedrohungen zu entwickeln und sich bspw. durch technische Maßnahmen bestmöglich zu schützen. Der Landesinnungsverband bietet in diesem Kontext einen Rahmenvertrag über eine Cyberversicherung für seine Mitgliedsbetriebe an.



Es folgte die besondere Ehrung der Landessiegerin Nina Weber. Sie hat im Jahr 2022 die beste Gesellenprüfung im Dachdeckerhandwerk in RLP absolviert und wurde entsprechend von Landesinnungsmeister Johannes Lauer und Oliver Pees, Vorstandsmitglied bei DEG "Alles für das Dach eG" ausgezeichnet.



Von Seiten der Politik konnten Dr. Helmut Martin, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion RLP und Lisett Stuppy, handwerkspolitische Sprecherin von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Landtag RLP begrüßt werden.



Ab 13:00 Uhr fand dann ein – durch die beiden Damen Sina und Katja Reiner von der Eventagentur "Stillvolles" moderierter – eindrucksvoller Aussteller-Parcours auf dem großen Hotelparkplatz statt. Hier stellten verschiedene Industrie- und Handelspartner ihre neuesten Produkte und Innovationen vor. Eine Besonderheit war an dieser Stelle natürlich das vorbereitete Aussteller-Quiz. Hier wurde vorab ein unternehmensspezifisches Quiz erstellt, welches als Grundlage des Parcours sowie für die Teilnahme an der Preisverlosung im Zuge des Festabends diente.



Um 19:30 Uhr wurde dann nach einem feierlichen Sektempfangs das Abendprogramm durch Landesinnungsmeister, Johannes Lauer und den Obermeister der Dachdecker-Innung Boppard, Kurt Reiner eröffnet.



In ausgelassener Atmosphäre, mit gutem Essen, tollen Getränken und einer stimmungsvollen Band erlebten die Teilnehmer einen wunderbaren Festabend mit verschiedenen Ehrungen sowie einer spannenden Tombola-Preisverleihung.



Ein besonderes Anliegen war es der Dachdecker-Innung Boppard und dem Landesverband die verschiedenen Handels- und Industriepartner, die auch am eindrucksvollen Aussteller-Parcours teilgenommen ha?en, nochmals besonders für ihr Engagement zu würdigen.



Ein abwechslungsreiches Programm war somit für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 76. Landesverbandstags geboten.



Ein großes Dankeschön gilt den beiden Damen Sina und Katja Reiner für die äußerst gelungene Moderation und Begleitung unseres 76. Landesverbandstags.



Ein besonderer Dank für das außerordentliche Engagement bei der Planung und den Vorbereitungen sowie der Durchführung des 76. Landesverbandstag gilt an dieser Stelle derDachdecker-Innung Boppard.