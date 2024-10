vhs-Kurs: Himmel & Erde

Das beliebte Obst auf der einen und das vermeintlich unbeliebter gewordene Gemüse auf der anderen Seite: Am Samstag, 26. Oktober, geht es von 12 bis 16.30 Uhr in Alsfeld um Apfel und Kartoffel. Denn in der Küche der vhs „Im Klaggarten 6“ soll ein Apfel-Kartoffel-Menü gekocht werden – von Kartoffel-Chutney, indischem Kartoffel-Curry bis hin zum Wiener Apfelstrudel. Mitzubringen sind Geschirrtuch, Kochmesser, Schürze und Behälter für Reste.Anmeldeschluss ist Montag, 21. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.