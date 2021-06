Vielfalt und hochwertige Produkte aus der Heimat

Ein Brunch auf der Terrasse, es ist Sommer, gutes Wetter und die Freunde sitzen am Tisch. Honig und Marmelade aus dem Nachbarort, Wurst, Käse, gebratene Eier und Brot aus der Region – ein Bilderbuch-Idyll mit Vogelsberger ORIGINALen. Wie und wo man diese bekommen kann? Das verrät auf knapp 180 Seiten die neue Broschüre „Vogelsberg ORIGINAL – Regionale Entdeckungen“. In der Neuauflage finden sich Produkte lokaler Erzeugerinnen und Erzeuger, die für beste Qualität ausgezeichnet sind. In den kommenden Wochen wird das neue Heft erhältlich sein. „Damit möchten wir den Blick in unsere Region richten und zeigen, was der Vogelsberg alles kann“, sagt Dr. Jens Mischak (CDU), Erster Kreisbeigeordneter und Wirtschaftsdezernent.139 Betriebe, quer über alle Branchengrenzen hinweg, stellen in der neuen Broschüre sich und ihre Produkte vor. Von landwirtschaftlichen Betrieben, die hochwertige Nahrungsmittel herstellen, über Kunsthandwerker, die Schmuck oder Töpferware herstellen, bis hin zu Gastronomiebetrieben sind viele besondere Menschen und ihre Angebote vertreten.„Regionale und saisonale Waren zu bevorzugen, bringt viele Vorteile: regionale Lieferketten werden gestärkt, man kauft nachhaltig ein und besonders passend: Das Gefühl, etwas Gutes zu tun, ist nicht zu ersetzen“, sagt Dr. Mischak.Der „Fealler Bauern- und Spezialitätenmarkt“ ist nicht umsonst der Ort, der für die Premiere der neuen Broschüre gewählt wurde, denn vor etwa fünf Jahren markiert dieser Markt den Startpunkt für die Initiative für die Direktvermarktungs-Initiative, die nun unter dem Dach des Vogelsberg-ORIGINAL Kunden und Erzeuger näher zusammenbringt.Dies deckt sich mit der Zielsetzung des Projekts „Vogelsberg ORIGINAL“. „Wir wollen die Potenziale der landwirtschaftlichen Urproduktion besser nutzen, die Märkte in der Region stärken und ein reichhaltiges Angebot regionaler Produkte in der Gastronomie etablieren“, ergänzt der Wirtschaftsdezernent.Neben den Produzenten, sind in der Broschüre Informationen zu allen Wochenmärkten der Region zu finden sowie Wissenswertes über die Regionalmarke, die Ökomodellregion, den nationalen Geopark Vulkanregion Vogelsberg, das Naturschutzgroßprojekt oder die Nachhaltigkeitsinitiative „Nähe ist gut“. Auch Anja Püchner, Leiterin des Amts für Wirtschaft und den ländlichen Raum, und somit zuständig für die Regionalmarke „Vogelsberg ORIGINAL“, zeigt sich begeistert von der neuen Broschüre, die den Vogelsberg mit seinen vielen Facetten präsentiert.Die Broschüre wird in den kommenden Wochen in Tourist-Centern im Kreisgebiet, in Alsfelder und Lauterbacher Buchhandlungen sowie bei den Vogelsberg ORIGINAL-Anbietern erhältlich sein. Weitere Informationen auf www.vogelsberg-original.de