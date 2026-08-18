Schweißtreibender Einsatz am Rettungszug

Wenn es in den Tunneln der Schnellbahnstrecke zum Ernstfall kommt, zählt jede Minute. Um für dieses komplexe Szenario bestmöglich gerüstet zu sein, absolvierten jetzt 27 Feuerwehrleute aus dem Vogelsbergkreis eine spezielle Fortbildung. Im Mittelpunkt der achtstündigen Ausbildung auf dem Gelände des DB-InfraGo-Ausbesserungswerks in Fulda standen die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung bei Unfällen mit Schienenfahrzeugen sowie das Kennenlernen des Rettungszuges (RTZ) der Deutschen Bahn.



Die Teilnehmer, die überwiegend aus den Feuerwehren der Kommunen Schlitz, Wartenberg, Ulrichstein und Lauterbach kamen, bereiteten sich dabei auf eine besondere Aufgabe vor: Als sogenannte Portalfeuerwehren würden sie nämlich bei Zugunglücken oder Bränden auf der ICE-Strecke eine Schlüsselrolle übernehmen. Welche genauen Aufgaben das umfasst und wie die Einsatzmittel des Rettungszuges funktionieren, wurde den Brandschützern zunächst in einem Theorieblock vermittelt. Auch der Vogelsberger Kreisbrandinspektor Marcell Büttner besuchte diesen theoretischen Teil und zeigte sich erfreut über das große Interesse an dem restlos ausgebuchten Seminar.



Der Fokus des Tages lag jedoch eindeutig auf der Praxis. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte übten intensiv den Transport von Verletzten sowie den Umgang mit Ladehilfen und erhielten eine detaillierte technische Einweisung direkt am Rettungszug. Bei extremen Außentemperaturen von rund 38 Grad Celsius stellte die Übung eine enorme physische Belastung dar. Die Feuerwehrleute waren dementsprechend froh, wenn die Übungsstationen sie in den klimatisierten Teil des Rettungszuges führten. Weniger schweißtreibend wurde die Arbeit dort allerdings nicht, da die Brandschützer Tragen mit anderen Teilnehmern durch die engen Gänge des Zuges manövrieren mussten.



Die „Technische Hilfeleistung-Bahn-Ausbildung für Portalfeuerwehren“ ist eine spezielle Fortbildung des Kreisfeuerwehrverbandes Fulda (AuGe) in Kooperation mit der Deutschen Bahn. Dass diese Ausbildung nun auch den Kräften aus dem Vogelsberg zugutekommt, ist das Ergebnis gelebter kreisübergreifender Zusammenarbeit. Kreisbrandmeister Andreas Leinweber hatte das Seminar erstmals in den Ausbildungskalender der Vogelsberger Feuerwehr integriert.



Für die fachliche Anleitung standen drei Ausbilder aus dem Landkreis Fulda sowie ein Gerätewart des Rettungszuges der DB InfraGo zur Verfügung. Kreisbrandmeister Leinweber fand am Ende des intensiven Tages lobende Worte für die Unterstützung aus der Nachbarschaft. Ein großes Dankeschön gehe an die vier Ausbilder rund um Spartenleiter Thorsten Balzer und den Fuldaer Kreisbrandinspektor Adrian Vogler, der diese Kooperation unbürokratisch ermöglicht habe, so Leinweber abschließend.

(lifePR) (