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Neue Ärztin am MVZ

Fachärztin für Allgemeinmedizin Shirin Nikkhoo zukünftig am MVZ-Standort in Grebenhain tätig

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Nach dem Abitur in Hamburg und dem Studium in Gießen absolvierte sie Assistenzarztstationen in Weilburg, Wesel, Kleve und Nidda. Nun hat sie als Fachärztin für Allgemeinmedizin am MVZ Vogelsberg am Standort in Grebenhain begonnen: Shirin Nikkhoo ist nach einem besonderen Weg im hohen Vogelsberg angekommen. Zum offiziellen Start Mitte Oktober wird sie dort von Steven Renner, MVZ-Geschäftsführer, und Simon Seibert, Bürgermeister der Gemeinde Grebenhain und Mitglied des Aufsichtsrats, begrüßt.

Shirin Nikkhoo hegt seit ihrer Kindheit in Teheran den Wunsch, Medizin zu studieren und als Ärztin zu arbeiten, führt die Medizinerin aus. Sie heiratet früh, bekommt zwei Kinder und für einige Jahre ist der Traum in weite Ferne gerückt. Doch als sich 2008 ihre Lebenssituation ändert, holt sie in Hamburg ihr Abi nach, bereitet sich anschließend in Hannover für ein Semester auf ein Studium vor und startet 2012 ihr Medizinstudium an der Universität in Gießen. Ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg, der sie schließlich für die Facharztweiterbildung auch nach Weilburg, Wesel, Kleve und Nidda führt.

Auf den verschiedenen Stationen sammelt sie unter anderem Erfahrungen in der geriatrischen, hämatologischen, gastroenterologischen, kardiologischen und pneumologischen medizinischen Versorgung. Auf ihrer letzten Station vor der Facharztprüfung ergänzt sie die Erfahrungen außerdem noch um die orthopädische Behandlung. Seit einigen Tagen ist sie nun für die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten im hohen Vogelsberg im Dienst.

„Shirin Nikkhoo ergänzt unser Team hier am Standort in Grebenhain perfekt. Vom ersten Tag an ist zu spüren, dass Sie hier gut reinpassen“, betont Steven Renner und ergänzt: „Vielen Dank, dass Sie gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen am MVZ Verantwortung für die Patienten in der Region übernehmen wollen.“ Dem pflichtet auch Bürgermeister und MVZ-Aufsichtsratsmitglied Simon Seibert bei und ergänzt: „Es ist schön, dass Sie hier sind. Das ist ein großer Gewinn für die Gemeinde Grebenhain und das MVZ.“

Weiterhin auf der Suche

Wie Geschäftsführer Renner weiter mitteilt, soll eine weitere Arztstelle für das MVZ Vogelsberg am Standort Grebenhain besetzt werden. „Wer in einem starken Team für die Menschen in einer tollen Region arbeiten will, kann sich ab sofort bei uns bewerben“, betont Renner. Details und Kontaktmöglichkeiten finden Interessierte auf www.mvz-vogelsberg.de.

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