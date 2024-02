Im demokratischen Dialog mit Kirtorf

„Rechtsextreme auf dem Land? Lasst uns drüber reden!“ unter diesem Titel laden die Partnerschaft für Demokratie Vogelsberg, die DEXT-Fachstelle und das Aktionsbündis für Vielfalt Kirtorf gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Osthessen und dem KOREX (Kompetenzzentrum Rechtsextremismus) am Dienstag, 20. Februar, zu einem “Demokratischen Dialog mit Kirtorf” ein. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Gleentalhalle.



„Rechtsextremismus stellt aktuell die größte Gefahr für unsere Sicherheit und unsere freiheitliche demokratische Grundordnung dar. Dies belegen nicht nur rechtsextremistische Gewalttaten und Attentate. Auch die Mitte der Gesellschaft wird für rechtsextremistische Zielsetzungen angesprochen. So hat die Abgrenzung gegenüber dem Rechtsextremismus in den letzten Jahren spürbar nachgelassen. Dafür mitverantwortlich ist die sogenannte "Neue Rechte". Vor diesem Hintergrund ist Aufklärung über rechtsextremistische Erscheinungsformen besonders wichtig“, betonen die Veranstalter in einer Presseankündigung.



Bei der Veranstaltung in Kirtorf werden daher Fragen wie „Wie gehe ich damit um, wenn ich mit Rechtsextremen konfrontiert bin?“, „Wer kann mir weiterhelfen?“ oder „Wie kann ich mich für Demokratie und Menschenrechte in meiner Gemeinde einsetzen?“ erörtert. Das Kompetenzzentrum Rechtsextremismus (KOREX) des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) Hessen wird im Rahmen der Veranstaltung seine Präventionsarbeit vorstellen sowie wichtige rechtsextremistische (Verschwörungs-)Erzählungen und deren Bezug zum Antisemitismus darstellen. In diesem Zusammenhang wird auch die Strafbarkeit von bestimmten rechtsextremistischen Erscheinungsformen durch einen Referenten der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Osthessen näher erörtert. Ziel ist es, demokratisch-kritische Diskussionen von feindseliger rechtsextremistischer Pauschalisierung abzugrenzen.



Im gemeinsamen Gespräch sollen sich die Teilnehmer darüber austauschen, wie man sich für demokratische Werte und gegen Rassismus einsetzen kann.



Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Veranstalter:

Aktionsbündnis für Vielfalt Kirtorf

