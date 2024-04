Neue Veröffentlichung: Demenz und queer - Vielfalt denken, sehen, ermöglichen!

„Demenz ist nicht nur heterosexuell, cisgeschlechtlich, weiß und alt. Menschen mit Demenz sind divers“, sagt Anneke Wilken-Bober vom Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein.„Mit unserer Broschüre wollen wir aufmerksam machen, ermutigen und Hilfestellung geben“, ergänzt Daniel Lembke-Peters von der Geschäftsstelle Echte Vielfalt.„Schon vor Jahren planten wir gemeinsam Schulungen zu dem Thema Demenz und queer. Wir waren unserer Zeit voraus, damals war das Interesse nicht so groß in Schleswig-Holstein. Die Zeiten haben sich geändert“, so Anneke Wilken-Bober. Mittlerweile ist das Interesse größer geworden. Bundesweit entstanden einige Veröffentlichungen zum Thema Vielfalt im Bereich Pflege und auch die ersten Einrichtungen zeigen sich inzwischen offen für die „Regenbogenflagge“, auch in Schleswig-Holstein.Die neue Kooperationsbroschüre bietet erstmals, kurz und knapp, Informationen und Hinweise für unterschiedliche Zielgruppen für den Umgang mit queeren Menschen mit Demenz. Mit ihr und einem dazugehörigen Poster werden das Verständnis und die Sensibilität für die besonderen Aspekte, die bei der Betreuung und Pflege von queeren Personen mit Demenz berücksichtigt werden sollten, aufgezeigt. Per QR-Code bereichern Originaltöne von Expert*innen auf diesem Gebiet den verlinkten Web-Bereich der Broschüre. „Dass wir Stimmen gewinnen konnten, die ihre Erfahrungen und Bedarfe mit uns öffentlich teilen, ist großartig und bedeutet echte Teilhabe am Aufklärungsprozess“, ist Daniel Lembke-Peters begeistert.Die PDF-Version von „Demenz und queer - Vielfalt denken, sehen, ermöglichen“, alle O-Töne und ergänzende Informationen sind unter https://www.demenz-sh.de/... zu finden. Durch die finanzielle Unterstützung im Rahmen der Selbsthilfeförderung der AOK NordWest kann die Broschüre kostenlos beim Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein (info@demenz-sh.de) bestellt werden.Dieist ein gemeinnütziger Verein. Als Landesverband ist sie Dachorganisation für derzeit 14 regionale Alzheimer Gesellschaften. Die Alzheimer Gesellschaft S-H informiert über dementielle Erkrankungen und deren Auswirkungen auf Betroffene, Angehörige und die Gesellschaft. Zu ihren aktuellen Projekten zählen betreute Urlaubsreisen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, das Kompetenzzentrum Demenz, die Umsetzung des Demenzplans, der digitale Demenzwegweiser und das Beratungsmobil Demenz. In Schleswig-Holstein leben über 68.000 Menschen mit Demenz.Dieleistet Netzwerkarbeit sowie Unterstützung für die LSBTIQ*-Aktiven in Schleswig-Holstein, die sich um den Runden Tisch Echte Vielfalt versammeln. Sie arbeitet in Trägerschaft von HAKI e.V. – Raum für lesbische, schwule, bi*, trans*, inter* und queere Menschen in Schleswig-Holstein. Die Geschäftsstelle Echte Vielfalt wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung.