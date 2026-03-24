Irsee setzt Zeichen – fürs Klima!
Markt und Kloster Irsee beteiligen sich erstmals an der Earth Hour
Mit der „Stunde der Erde“ engagieren sich Menschen, Städte und Unternehmen weltweit für den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Wir schalten dafür am Samstag, 28. März 2026, um 20:30 Uhr für eine Stunde das Licht aus.
Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter auch Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin oder der Kölner Dom. In Irsee wird zur Earth Hour die Beleuchtung des Schwäbischen Bildungszentrums, der Klosterkirche und der Sankt-Stephans-Kirche ausgeschaltet.
Die weltweite Aktion – vgl. Earth Hour 2026 – Wir machen's aus – erinnert daran, dass dieses Jahr wieder eines der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen werden kann. Gleichzeitig gerät die Klimakrise angesichts anderer globaler Herausforderungen immer wieder in den Hintergrund. Dabei verschwindet sie nicht – im Gegenteil, sie verschärft viele dieser Krisen zusätzlich. Genau deshalb ist die Earth Hour so wichtig. Sie rückt das Klima in den Mittelpunkt und setzt ein gemeinsames Signal: Klimaschutz darf nicht aus dem Fokus geraten.