Für einen würdevollen Abschied

Dank der Eröffnung des ROSENGARTEN-Tierkrematoriums in Küssnacht am Rigi haben Tierhalter:innen im Herzen der Schweiz fortan vielfältige Möglichkeiten, um sich in Würde von ihrem geliebten Tier zu verabschieden. In dem malerischen Ort zwischen dem Zugersee und dem Vierwaldstättersee stehen erfahrene Tierbestatter:innen den Menschen beim Verlust eines treuen Wegbegleiters unterstützend zur Seite.Tierhalter:innen werden individuell empfangen und erhalten einen Abschied entsprechend ihren Wünschen und Vorstellungen. Bei einer so genannten Einzelkremation wird jedes noch so kleine Tier separat eingeäschert. Tierhalter:innen können die Asche des Tieres nach einer Einzelkremation mit nach Hause nehmen und beispielsweise einen Teil der Asche zu einem einzigartigen Schmuckstück verarbeiten lassen. Bei einer Sammelkremation werden Tiere gemeinschaftlich mit anderen Tieren kremiert und die Asche anschließend in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Dieses Gemeinschaftsgrab kann jederzeit ohne Anmeldung von Tierhaltern besucht werden und bietet somit einen Ort des Rückzuges und Gedenkens.Das ROSENGARTEN-Tierkrematorium in Küssnacht wird von den drei Familien Fretz, Hartmann und Nietfeld betrieben, die gemeinsam auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Tierbestattung zurückblicken können. Sie alle versprechen Tierhaltern einen unvergleichlichen Service und betonen unisono: „Wichtig sind sowohl Sorgfalt sowie Transparenz als auch Mut und Entschlossenheit, vor allem aber aufrichtiges Mitgefühl.“ Teilhaber Arndt Nietfeld weist in diesem Zusammenhang auf den hohen Stellenwert von Haustieren und Pferden hin: „Jedes Tier ist auch ein festes Familienmitglied und mit diesem Bewusstsein begegnen wir den Trauernden, die zu uns kommen.“ Dementsprechend lautet dann auch das Motto des Unternehmens: Jedes Tier, das in unsere Obhut kommt, wird behandelt, als sei es ein Teil der eigenen Familie gewesen.„Trauer, Wut, Verzweiflung, Angst und Ungewissheit sind nur einige der Gefühle, die wir auffangen, wenn wir unsere Tierhalter einfühlsam beim Abschied von ihrem geliebten Tier begleiten“, ergänzt Teilhaberin Brigitte Hartmann, die bereits seit 2001 ein Tierkrematorium in Kirchberg führt. Sie weiß, dass in dieser Dienstleistung besonders das gegenseitige Vertrauen eine große Rolle spielt. Daher weist sie auf die bewährten Abläufe hin, die dafür garantieren, dass keine Tierasche verwechselt wird und Tierhalter mit einem sicheren Gefühl nach Hause gehen können.Die Tierbestatter:innen des ROSENGARTEN-Tierkrematoriums sind das gesamte Jahr für trauernde Tierhalter im Einsatz.ROSENGARTEN-TierkrematoriumFänn-West 106403 Küssnacht am RigiTel.: 041 850 00 85 E-Mail: [email=info@mein-rosengarten.ch%20]info@mein-rosengarten.ch [/email]