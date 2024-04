Torfiges Himmelreich der 1960er: Compass Box komplettiert mit Celestial das Extinct Blends Quartet

Nachdem Compass Box Gründer John Glaser kürzlich das Unternehmen verlassen hatte, ist James Saxon das neue Gesicht der „Whiskymaker“. Bereits seit 2019 bei Compass Box als Whisky Master tätig, stellen er und sein Team mit Celestial jetzt die vierte Abfüllung des Extinct Blends Quartets vor.Nach der Erkundung lebendiger Metropolen mit Metropolis hebt Compass Box mit Celestial vom Boden ab, denn wörtlich übersetzt bedeutet sein Name nichts Geringeres als „himmlisch“. Mit der luxuriösen Abfüllungsreihe interpretiert Compass Box vier der beliebtesten Blended Scotchs aus vergangenen Zeiten neu und greift dabei auf einige seiner seltensten und originellsten Whiskybestände zurück.Compass Box Celestial zeigt, welche Höhen man mit den besten Verbindungen von schottischen Malt- und Grain-Whiskys erreichen kann. Er ist von einem Whisky aus den 1960er-Jahren inspiriert, den sowohl ein extravagantes Profil als auch ein Pferdethema auszeichnen und der sich gleich Pegasus in den Geschmackshimmel erhebt. Gegründet von einem der ursprünglichen „Whisky Barons“ und mit starken historischen Verbindungen zu einer Brennerei auf Islay und einer in der Speyside, sind Abfüllungen der Marke aus den 1950er- und 1960er-Jahren sehr begehrt.Der Blended Scotch Celestial ist der torfigste und komplexeste Whisky des Quartetts, mit einer Geschmackstiefe und Reife, die zum Markenzeichen der Serie geworden ist. Dabei treffen schwerer Lagerfeuer- und Küstenrauch von Ardbeg und Caol Ila auf eine ingwerartige Fülle, Vanille, gegrillte Äpfel und gekochte tropische Früchte, unter anderem aus den Brennereien Glen Elgin, Pulteney und Port Dundas.Seit über 20 Jahren arbeitet Compass Box unermüdlich daran, den schottischen Blended Whisky zu revolutionieren und zu bereichern. Die 2020 in London von John Glaser gegründete Firma hat mehr Preise für Innovation gewonnen als jeder andere Hersteller in Schottland. Kreative und geschmacklich oft überraschende Whiskys zu erschaffen, sind Vision und Motivation. Die Blends von Compass Box werden von den angesehensten Stimmen der Branche durchweg auf Augenhöhe mit den schottischen Single Malts bewertet.