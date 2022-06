Starward wird bei der San Francisco World Spirits Competition zur „Most Awarded Distillery of the Year” gekürt

In der 22-jährigen Geschichte der San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) erhielt Starward als erste australische Brennerei die höchste Auszeichnung zur „Most Awarded Distillery of the Year“. Damit setzte sich der Starward Single Malt Australian Whisky gegen fast 5.000 renommierte Spirituosen aus der ganzen Welt durch. Dazu gehörten Whisky, Gin und Tequila aus Ländern wie Schottland, Japan, USA und Großbritannien. Der Titel „Most Awarded Distillery of the Year" folgt auf Starwards Prämierung mit zwölf Doppelgold- und drei Goldmedaillen bei der SFWSC im April 2022. Dies war die höchste Anzahl an gewonnenen Höchstplatzierungen einer einzelnen Brennerei im gesamten diesjährigen Wettbewerb.Die SFWSC, die von der Tasting Alliance veranstaltet wird, bewertet internationale Spirituosen aller Art aus über tausenden Brennereien, um am Ende eine einzige als „Most Awarded Distillery of the Year" zu küren. Dieser Titel wird nur an Hersteller vergeben, die mehrfach mit Gold prämierte Spirituosen kreiert haben.Das Starward-Team ist hocherfreut, diese globale Auszeichnung erhalten zu haben. Starward-Gründer David Vitale sagte dazu:Der mehrfach preisgekrönte Single Malt von Starward ist in Australien sowie in den USA, Großbritannien und auf ausgewählten Märkten in Europa und Asien erhältlich. In Deutschland wird die Marke von Kirsch Import aus Stuhr bei Bremen vertrieben.Jannik Hellweg, Starward Head of Brand Management von Kirsch Import, meint:Die Heimat der von David Vitale gegründeten Starward Whisky Distillery ist Melbourne in Australien. 2007 begann die Erfolgsgeschichte in einem alten Flugzeughangar. Heute ist die Brennerei im urban gelegenen Port Melbourne beheimatet. Der Single Malt wird aus lokalen Zutaten hergestellt und reift unter einzigartigen klimatischen Bedingungen in australischen Weinfässern, um den Inbegriff einer unverkennbar australischen Spirituose zu schaffen. Starward ist Whisky, den es so sonst nirgendwo gibt.