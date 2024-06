Sommerdrinks aus Edinburgh zum Welttag des Gins 2024

Edinburgh ist der Destillation von Alkohol so verbunden, wie kaum eine andere Stadt. Dort ansässige Barbiere und Chirurgen sollen 1505 vom schottischen König Jakob IV. die offizielle Exklusivlizenz erhalten haben, „Aqua Vitae“ herzustellen – das „Wasser des Lebens“. Zunächst diente dieser Alkohol jedoch ausschließlich medizinischen Zwecken.Mit fortschreitender Zeit konnten durch verbesserte technische Destillationsmethoden immer reinere Destillate gewonnen werden. Ab dem 16. Jahrhundert nahm die Zahl bäuerlicher Hausbrennereien rasant zu. Die Brände wurden allmählich genießbar. Besonders dann, als britische Soldaten aus den Niederlanden Genever mit nach Hause brachten. Von diesem inspiriert, legten die Briten nun selbst Gewürze, Wurzeln, Beeren, Kräuter und sonstige sogenannte „Botanicals“ in ihren Alkohol ein. Gin – kurz für Genever – war geboren!Seit 2010 fängt Schottlands erfolgreichste Gin-Marke Edinburgh Gin die Geschichte und Magie der Stadt ein – mit einem modernen Twist. In ihrem Classic London Dry Gin sind vierzehn komplexe, teils landestypische und stets natürliche Botanicals vereint. Neben weiteren London Drys werden unterschiedliche, ausschließlich mit natürlichen Zutaten aromatisierte Gin-Varianten bis hin zu üppigen Gin-Likören hergestellt. Die Vielfalt der Kult-Produkte baut dabei auf Geschichtsstolz und zukunftsweisende Experimentierfreude.Seit 2009 feiern Gin-Fans ihre Lieblingsspirituose am zweiten Samstag im Juni, der diesjährig auf den achten Juni fällt. Der perfekte Anlass, um die von Gin geprägte Geschichte der Stadt Edinburgh mit modernen Drinks zu feiern. In den Frühsommer passt der Spritz, die ursprünglich italienische Erfindung mit weltweiter Erfolgsgeschichte. Der Himbeer Sparkler, der Hugo- und der Rhabarber Spritz mit Edinburgh Gin sind einfach zu mixen und wunderbar fruchtig-frisch.Zutaten: 5 cl Edinburgh Raspberry-Gin2,5 cl Zuckersirup2,5 cl frisch gepresster Zitronensaft2,5 cl HimbeerpüreeSodawasserFür die Garnitur: HimbeerenZubereitung:Gin, Sirup, Saft und Püree in ein Glas geben und verrühren. Eiswürfel hinzufügen und mit Sodawasser auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit Himbeeren garnieren.Zutaten:5 cl Edinburgh Elderflower Gin Liqueur7,5 cl Sekt2,5 cl SodawasserFür die Garnitur: frische Minze und LimetteZubereitung:Ein Weinglas mit Eiswürfeln füllen. Sodawasser, Likör und Sekt hinzugeben und den Drink mit frischer Minze und Limettenspalten garnieren.Zutaten:5 cl Edinburgh Rhubarb & Ginger Gin Liqueur2,5 cl frisch gepresster LimettensaftFür die Garnitur: Zitrone (bio)SodawasserZubereitung:Ein Weinglas mit Eiswürfeln füllen. Likör und Limettensaft hinzugeben, dann mit Sodawasser auffüllen. Mit der Schale einer Bio-Zitrone garnieren. Edinburgh Gin wurde 2010 gegründet und wird im Herzen der schottischen Hauptstadt destilliert. Inspiriert von der pulsierenden Stadt der Kontraste, gehören die Gins und Liköre zu den vielfältigsten und lebendigsten der Welt.