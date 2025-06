Sommer, Sonne, Zitronenrolle: Mit Franzi eine neue Sonderedition feiern

Sahnig und doch erfrischend: Die Zitronenrolle war schon immer wie ein Stück Sommer auf dem Teller. Wem wir diese grandiose Erfindung zu verdanken haben, bleibt jedoch ein (leckeres) Mysterium. Ihre Basis, die Biskuitrolle, existiert seit Jahrhunderten. Ursprünge sind in österreichischen Kochbüchern aus dem frühen 19. Jahrhundert zu finden. Zusammen mit Zitronencreme, der beliebten Füllung für Kuchen und Torten, ist sie unschlagbar.Mit dem limitiert verfügbaren Zitronenrollenlikör versetzt Franzi das Kultgebäck von der Gabel in die Flasche. Feine Zitronencreme trifft dabei auf soften Biskuit und einen Hauch Vanille – frisch, cremig und voller Nostalgie. Perfekt für alle, die Süßes lieber trinken als backen, und so unkompliziert wie ein Sonntag bei 26 Grad im Schatten.Sommer, Sonne und Zitronenrolle sind auch auf der Flasche angesagt: Fröhlich-gelb lackiert sorgt Franzi jetzt schon von außen für „Summer Vibes“. Einen schlanken halben Liter fassend, kommt ihr Inhalt mit 15 Volumenprozenten vegan, gluten- und laktosefrei daher. Verantwortlich für die sommerliche Bereicherung ist die hanseatische Spirituosenmanufaktur Nork . Mitbegründer Johann Dallmeyer erklärt:Dem Bremer und Hamburger Start-up Nork ist es seit seiner Gründung im Jahr 2016 gelungen, sich mit hochqualitativen Körnern, spannenden Likören und außergewöhnlichen Fasslagerungen als ein fester Bestandteil der Craft-Spirituosen-Landschaft zu etablieren. Mit seiner kleinen Schwester, dem Franzi Franzbrötchenlikör , hat Nork 2021 dem zimtigen und deutschlandweit beliebten Gebäck ein flüssiges Denkmal gesetzt. Drei Jahre später folgte die vegane Franzi-Variante.