Lochlea bringt mit der Harvest Edition die Whisky-Ernte ein

Die vier Jahre junge Lochlea Distillery unweit von Glasgow in den Lowlands ist eine der wenigen unabhängigen schottischen Brennereien in Familienbesitz. Als solche ist sie in der Lage, ihren Whisky in kleinen Mengen und auf innovative, flexible und reaktionsschnelle Weise herzustellen, ganz ohne die Zwänge großer Unternehmensstrukturen. Aus jenen hat sich ebenso der ehemalige Laphroaig Distillery Manager und jetzige Lochlea Produktionsdirektor und Master Blender John Campbell befreit.Lochlea Whisky wird vollständig vor Ort produziert und gereift. Dies beginnt mit dem Getreide: Als eine von nur vier Brennereien Schottlands verwendet Lochlea ausschließlich Gerste aus eigenem Anbau. Vom Feld bis in die Flasche ist jeder Tropfen dieses Single Malts rückverfolgbar – ganz nach dem Motto der Brennerei, „Dare to be honest (wage es ehrlich zu sein)“. Die Ehrlichkeit, Leidenschaft und Handarbeit bestätigt der ungewöhnlich komplexe Geschmack der jungen Whiskys dieser Brennerei.Mit der Lochlea Harvest Edition (First Crop) präsentieren John Campbell und Team nun ihren neuen Whisky aus der Reihe der „Seasonal Releases“. Diese umfasst limitierte und saisonale Abfüllungen, von denen jede Lochlea Single Malt in einem anderen Licht zeigt – und das, was auf dem Hof im Wechsel der Jahreszeiten geschieht. Den Auftakt machte im Frühjahr dieses Jahres die Sowing Edition, der nun die spätsommerliche Harvest Edition folgt. Sie ist von der arbeitsreichen Erntezeit inspiriert, wenn in sommerlichen Sonnenuntergängen die Gerste für den Whisky des Folgejahres eingebracht wird. Im November wird schon das dritte Schmuckstück der Seasonal Releases folgen: die Lochlea Fallow Edition (First Crop). Gerade rechtzeitig, um es sich damit vor dem Kamin gemütlich zu machen.Abseits der Seasonal Releases präsentierte die Lochlea Distillery im Januar dieses Jahres ihren auf 7.000 Flaschen begrenzten „First Release“, bevor im Sommer die erste kontinuierlich verfügbare Qualität „Our Barley“ lanciert wurde.Diese Stimmung greift das korallenrote Etikett auf und spiegelt gleichzeitig den Boden von Ayrshire, der nach der Ernte einen tiefroten Farbton annimmt. Für das von Birnen-Bananen-Bonbons, Apfelkompott und Haferkeksen sowie Erdbeeren, Veilchen und gerösteten Marshmallows geprägte Profil reift der Single Malt in Port Hogsheads, Oloroso Sherry Butts und First Fill Bourbon Barrels.Lochlea wird in Deutschland von dem niedersächsischen Familienunternehmen Kirsch Import vertrieben.Herkunft: Schottland, LowlandsFasstypen: Port Hogsheads, Oloroso Sherry Butts, First Fill Bourbon BarrelsAlkoholgehalt: 46% vol.Flaschengröße: 0,7 LiterSonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbtVerkostungsnotizenNase: Bonbons mit Birnen-Bananen-Geschmack, Apfelkompott und Haferkekse.Gaumen: Erdbeeren, Veilchen und geröstete Marshmallows.Die Lochlea Distillery ist eine unabhängige Single-Malt-Brennerei mit Sitz auf der Lochlea Farm im Herzen von Ayrshire. Unter der Leitung des renommierten ehemaligen Laphroaig Distillery Managers John Campbell baut der Familienbetrieb seine eigene Gerste an und erntet sie, wodurch eine vollständige Rückverfolgbarkeit vom Feld bis zur Flasche gewährleistet ist. Lochlea ist in der schottischen Geschichte verwurzelt und die einzige Brennerei, in der Robert Burns tatsächlich lebte und arbeitete.