Limitierte Abfüllung von Amaretto Adriatico, gereift im Caroni Rumfass

Originalitalienisch: Den Anfang machte Tiramisu. Nicht irgendeines. Es war das Tiramisu der Mutter eines gewissen Jean-Robert Bellanger. Dessen Liebe für den Geschmack der Süßspeise wurde zur Motivation, Premium Amaretto zu erschaffen. Bellanger und seinem Geschäftspartner Thomas Benoit verdanken Genießer die Edelliköre Adriatico Amaretto Roasted Almonds und Amaretto Bianco.Abseits der allzeit Klassiker lassen sich die Herren Bellanger und Benoit gelegentlich Neues einfallen. Letztes Jahr genoss ihr Mandeldestillat ein Bourbon-Fass-Finish in Fässern von Heaven Hill. Nun gibt es eine neue Expression: Adriatico Caroni Cask Amaretto. Die limitierte Sonderabfüllung kombiniert die italienische Süße von Amaretto mit delikatem karibischem Rum.Wie kam es zu der Idee, Amaretto und Rum zueinander zuführen? Es begab sich in Paris. Dort trafen die Italiener im Jahr 2017 auf der Messe „Whisky Live“ ihren Landsmann Luca Gargano, CEO der italienischen Vertriebsgesellschaft Velier. Er hatte einen Teil verbliebener Fässer des Caroni Melasse-Rums aus dem Jahr 1996 gekauft, bevor die staatliche Brennerei von Trinidad und Tobago 2003 geschlossen wurde. Heute ist Caroni auch deswegen für viele Rumsammler zu einem exotischen Juwel geworden. Die drei waren sich einig, dass Amaretto und Rum hervorragend zusammenpassen. Sie beschlossen, die Aromen der gerösteten und gesalzenen Mandeln von Adriatico mit den untypischen Aromen dieses seltenen karibischen, ausdruckstarken Rums zu kombinieren.Das Adriatico-Mandeldestillat ruhte 12 Monate lang bei italienischem Klima in drei 26 Jahre zurückdatierenden "Full Proof“ Caroni Rum Fässern von Luca Gargano. Vor der Abfüllung wurden verschiedene aromatische Zutaten und Charakteristika von Adriatico hinzugefügt, darunter Aufgüsse von Zimt, Kaffee und Kakao sowie ein Hauch von Salz aus der Adria. Als limitierte Auflage von 1.500 nummerierten Flaschen ist der edle Likör mit einem eleganten schwarz-orangefarbenen Etikett verziert, das charakteristisch für die Caroni Rum-Flaschen ist. Ein Gedicht. Dem Tiramisu von Mutter Bellanger sei Dank!Adriatico Caroni Cask Amaretto wird vom 10. bis 12. Oktober auf dem Barconvent Berlin am Adriatico Amaretto Stand erstmals dem deutschen Markt präsentiert. Für den Vertrieb ist das niedersächsische Familienunternehmen Kirsch Import zuständig.Herkunft: ItalienFasstypen: Caroni Full Proof Rumfässer aus Trinidad und TobagoAlkoholgehalt: 28% vol.Flaschengröße: 0,7 LiterLimitierung: 15.00 FlaschenSonstiges: nicht gefärbtAroma: Intensiv und köstlich. Noten von Bittermandel, Karamell, Marzipan und Obstkuchen mit Vanille und Holzakzenten.Gaumen: Reichhaltig und ölig. Rote Früchte; Maraschino-Kirsche, dunkler Schokoladenkuchen, Cappuccino, Noten von Banane, Kiefer und Lavendel, dann pfeffrige und rauchige Akzente mit einem Hauch von Caroni-Rum.Nachklang: Sehr lang. Mandel, Erdnussbutter, Honig, Zitrusfrüchte, tropische Früchte, Nelken und Teer – typisch für den Caroni-Stil.Hinter dem Mandellikör Adriatico stehen Jean-Robert Bellanger und Thomas Benoit, die seit der Gründung ihres Unternehmens Bellaventura im Jahr 2019 zwischen Frankreich und Italien unterwegs sind. Ihr Ziel ist es, mit der Marke Adriatico frischen Wind in den traditionellen italienischen Mandellikör Amaretto zu bringen. Adriatico wird in Süditalien in der Stadt Putignano im Herzen Apuliens hergestellt. Durch die ausschließliche Verwendung von Produkten aus der Region, insbesondere der IGP-Mandel "Filippo Cea", hat dieser Amaretto der neuen Generation die italienische Kategorie sowohl durch die Qualität seines Produkts als auch durch seinen niedrigen Zuckergehalt, natürlichen Zutaten und Vegan-Zertifizierung aufgeweckt. Die Marke Adriatico ist in zwei Likörsorten erhältlich: Roasted Almond Amaretto und Bianco Crushed Almonds, ein weißer Mandellikör.