Künstliche Intelligenz „Mika“ ist CEO der Rum-Marke Dictador

Dictador ist ein globaler Vordenker, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft positiv zu beeinflussen. Mit der ersten KI-Persönlichkeit als CEO verdeutlicht die Rum-Marke ihre Passion für neue Technologien und bringt die Zukunft in eine traditionsbehaftete Branche. Mika ist eine fortschrittlichere Version des Schwesterprototyps Sophia, der 2015 von Hanson Robotics in Hongkong aktiviert wurde. Der Präsident von Dictador Europa, Marek Szoldrowski, kommentiertMika wird im Namen von Dictador als Vorstandsmitglied für das DAO-Projekt von Arthouse Spirits verantwortlich sein. Sie übernimmt die Kommunikation mit der DAO-Gemeinschaft. DAO, die „dezentrale autonome Organisation“, wurde zu Beginn des Jahres von Dictador ins Leben gerufen. Sie ist ein geschlossener Elite-Club, bestehend aus vermögenden Privatpersonen und Investoren. Diese sind gleichgesinnte Luxuskonsumenten, welche die Leidenschaft für mutige neue Wege zur Schaffung dauerhafter Werte verbindet.Die über 50 Millionen US-Dollar schweren Vermögenswerte der DAO-Gemeinschaft werden in der sogenannten „Schatzkammer“ gehütet und von der Gruppe selbst verwaltet. Sie bestehen aus einer exklusiven Sammlung besonders rarer und seltener Rums, die bis zu 45 Jahre alt sind. Zudem ist der integrale und zentrale Bestandteil des DAO-Clubs die „Arthouse Treasury“, eine NFT-Kollektion, die einen realen, durch Vermögenswerte gestützten Wert hat. Die NFT-Kunstwerke des DAO sind Kreationen des weltberühmten zeitgenössischen Street-Art-Künstlers Mariusz Waras. Mit dem Arbeitstitel M-City repräsentiert jedes Werk Städte und Stadtteile aus der ganzen Welt nach städtebaulichen Entwürfen.NFT? Das Kürzel steht für „Non-Fungible Token“ und bezeichnet digitale Besitznachweise von immateriellen Gütern. Beim „Arthouse Membership NFT“ handelt es sich um ein ERC721-Token zum Preis von 1000 US-Dollar, das auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Das virtuelle Zertifikat über den Besitz eines digitalen Vermögenswerts ist zusätzlich mit dem Recht versehen, an der Arthouse Spirit DAO teilzunehmen. Hier vernetzen sich die Mitglieder, treffen sich bei realen Veranstaltungen und tauschen sich mit Repräsentanten von High-End-Marken aus.Daniel Langer, Mitglied des DAO sowie Gründer und Geschäftsführer der Équité Extreme Value Creation ist einer der weltweit renommiertesten Experten für Markenbildung und Wertschöpfung in einer digital geprägten Welt. Der Professor für Luxusstrategie an der Pepperdine University in Malibu, Kalifornien, sieht die Marke Dictador auf einem guten Weg:Seit mehr als 40 Jahren kreiert Dictador im Herzen von Cartagena in Kolumbien gealterten Rum der Premium-Klasse. In den erfahrenen Händen von Hernan Parra, seines Zeichens Rum-Produzent der dritten Generation, hat die Marke den Herstellungsprozess akribisch perfektioniert und dabei Familienrezepte und -techniken beibehalten. Dictador besitzt den weltweit wohl größten Bestand an gealtertem Rum. Dies ermöglicht es, eine Reihe innovativer, feiner und seltener Editionen herauszubringen und eine völlig neue Luxuskategorie für edle Rums zu schaffen. Dictador wird heute in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben.