Kirsch Import ist zum zweiten Mal „Spirituosen-Importeur des Jahres“

1.590 Produkte aus 53 Ländern, die allesamt um die Gunst der Expertenjury ringen: Das ist der diesjährige Meininger‘s International Spirits Award , kurz ISW. In diesem so berühmten wie toughen Wettbewerb konnte sich Kirsch Import einmal mehr deutlich von der Konkurrenz absetzen und seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr übertrumpfen. Die Marken des Familienunternehmens aus Niedersachsen wurden diesjährig stolze 60-mal mit Edelmetall ausgezeichnet, davon dreimal Großes Gold, 51-Mal Gold, sechs Silbermedaillen und fünf zusätzliche Auszeichnungen. Damit nicht genug, denn Kirsch freut sich außerdem, zum zweiten Mal in Folge „Spirituosen-Importeur des Jahres“ geworden zu sein. Eine Auszeichnung, die ausschließlich an diejenigen Importeure vergeben wird, die die höchste Durchschnittspunktzahl ihrer prämierten Produkte erhalten haben.Christoph Kirsch, Inhaber und Geschäftsführer von Kirsch Import in der zweiten Generation, freut sich über das großartige Ergebnis und die Ernennung zum „Spirituosen-Importeur des Jahres 2022“:Der ISW erstreckte sich in verschiedenen Themenverkostungen über das ganze Jahr. Im Januar wurden Brände und Geiste, Liköre, Wein und Tresterbrände bewertet. Hier zeichnete die Jury die Marken Bache-Gabrielsen, Darroze, Vallein Tercinier und Nork mit Edelmetall aus. Im April traten Gins, Wacholderspirituosen, Aperitifs, Vermouths sowie alkoholfreie Destillate in den Wettbewerb. Auf dem Siegertreppchen standen nun die Marken Everleaf, BrewDog, Christian Drouin, Harami, Del Professore und Cotswolds. Beim dritten und letzten Abschnitt des Wettbewerbs im Juli räumten die Marken von Kirsch Import nochmals gründlich ab. In den Kategorien Whisk(e)y, Rum, Wodka und Korn punkteten die Marken BrewDog, Waterford und 1770 Glasgow besonders stark. Die Gesamtsumme der Prämierungen beträgt in diesem Jahr genau 60.1770 Glasgow Single Malt Scotch Whisky Peated - Rich & SmokyBrewDog Seven Day Passionfruit & Vanilla VodkaEverleaf Mountain (alkoholfrei)Amrut Fusion Indian Single Malt WhiskyAmrut Peated Indian Single Malt WhiskyAustralia 2014/2021 7 y.o. Transcontinental Rum LineBache-Gabrielsen XO Cognac Fine ChampagneBlack Tot RumBrewDog 500 Cuts Cherry & Dark Chocolate RumBrewDog 500 Cuts Coconut & Vanilla RumBrewDog LoneWolf Original GinBrewDog Seven Day Rhubarb & Lemon VodkaCompass Box Glasgow Blend Blended Scotch WhiskyCompass Box Peat Monster Blended Malt WhiskyCotswolds Bourbon Cask Single Malt WhiskyCotswolds Distillery ReserveCotswolds Peated Cask Single Malt WhiskyDarroze Grand Assemblage 30 ans d'ageDingle Single Malt Irish Whiskey Batch 6Equiano African-Caribbean RumEverleaf Forest (alkoholfrei)Glencadam 15 y.o.Harami London Dry GinKarukera Black Edition Alligator RhumKarukera L'Intense RhumKarukera Rhum Vieux AgricoleKoval Rye WhiskeyLe Gin Calvados Cask FinishMars Cosmo Blended Malt Japanese Whisky Mix of Tsunuki & ShinshuMeticho Citrus Spirit Drink – Rum NationNavy Island Navy Strength 100% Potstill Matured Jamaican RumNork DerbeNork Lebkuchen EierlikörNork Zitrone-Ingwer LikörOld Man Rum Project Two Spiced OrangeOld Man Rum Project Four Vanilla CanePanama 18 y.o. Decanter - Rum NationPort Askaig 8 y.o.Rhum J.M Épices CréolesRhum J.M Jardin FruitéStarward Ginger Beer Cask #6Starward Projects Unex PeatedThe GlenAllachie 12 y.o.Veritas Foursquare & Hampden White RumVermouth del Professore Superiore Al BaroloWaterford The CuvéeWaterford Single Farm Origin Ballymorgan 1.2Waterford Single Farm Origin Hook Head 1.1Waterford Single Farm Origin Sheestown 1.2Waterford Single Farm Origin TinnashruleWaterford The Arcadian Organic: Gaia 2.1West Cork Irish IPA Cask FinishWest Cork Single Malt Calvados Cask FinishWestward American Single Malt Whisky1731 Rum Belize (Travellers Liquours) 12 y.o.Cotswolds Dry GinDel Professore AperitivoPanama 10 y.o. Rum NationRhum J.M V.S.O.PVallein Tercinier XO RootsIrish Whiskey des Jahres 2022 (Single Malt): Waterford The CuvéeRhum Agricole des Jahres 2022: Rhum J.M Jardin FruitéRum des Jahres 2022: Equiano African-Caribbean RumScotch Whisky des Jahres 2022: 1770 Glasgow Peated Rich & SmokeyWodka des Jahres 2022 (aromatisiert): BrewDog Seven Day Passionfruit & Vanilla VodkaDer renommierte Meininger‘s International Spirits Award (ISW) bewertet seit 2004 Spirituosen sowie alkoholfreie Getränke. Den Hersteller:innen wird ein ehrliches, fachkundiges, unabhängiges sowie detailliertes Feedback zu ihren Produkten gegeben. Verbraucher:innen orientieren sich am Point of Sale an dem Gütesiegel, für das eine ISW-Auszeichnung steht. Mehr Informationen auf Meiniger.de