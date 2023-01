Kein Kampf gegen Windmühlen: Rum-Hochgenuss mit der FRC Dutch Windmill Collection

Zuidam Distillers ist eine der letzten unabhängigen Brennereien in den Niederlanden, deren Produktion noch traditionellen Methoden folgt. Mit sympathischem Understatement stellt Patrick van Zuidam in zweiter Generation auf der Grundlage rein natürlicher Rohstoffe erfolgreich eine breite Spirituosenpalette. Dazu zählen Liköre, Genever und Gin ebenso wie Whisky aus dem eigenen Getreide - und Rum. Alles wie selbstverständlich ohne künstliche Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker.Den unverfälschten Zuckerrohr-Destillaten hat die norddeutsche Premium-Marke FRC eine Single-Cask-Serie gewidmet. Das Design der Dutch Windmill Collection spricht für sich: Stilvolles Schwarz-Weiß mit goldenen Blickfängern trifft auf ikonische Windmühlen und Flaschen aus Lichtschutz bietendem dunklem Glas. Das Trio baut auf Zuckerrohrmelasse. Mit einer Dauer von drei Wochen fermentierte sie überdurchschnittlich lang und temperaturkontrolliert. Destilliert wurde zweifach in kleinen handgefertigten Pot Stills aus Kupfer, abgefüllt in Fassstärke.Zum Ergebnis gehört der erstaunlich weiche Oranjemolen 4 y.o. Seine Noten von Wein und Südfrüchten extrahiert er aus dem Pedro Ximénez Sherry Cask und auf dem Label zeigt er die historische Oranjemolen von der Küste der Niederlande. Mit einer der Kinderdijk Windmühlen wurde ein UNESCO Weltkulturerbe auf 292 Flaschen verewigt. The Kinderdijk Windmills 8 y.o. reifte vollständig im Oloroso Sherry Cask aus dem Zuidam-Bestand und lässt Karamell, Schokolade, Kaffee und Eiche mit angenehmer Süße und Rosinen verschmelzen.Senior der Dutch Windmill Collection ist De Gekroonde Poelenburg 10 y.o., benannt nach einem der wenigen verbliebenen windbetriebenen Sägewerke der Niederlande. Die Dekade im Virgin Oak Cask aus amerikanischer Eiche verleiht dem Rum feine Vanille- und intensive Eichentöne mit etwas Zitrus, Kokos und Pflaume.Herkunft: NiederlandeBasis: MelasseDestillation: Pot StillFasstyp: Pedro Ximénez Sherry CaskFassnummer: 180099Alter: 4 JahreAlkoholgehalt: 53,4% vol. Cask StrengthFlaschengröße: 0,7 LiterAbgefüllte Flaschen: 136Sonstiges: Nicht gefärbt, nicht gezuckertVerkostungsnotizenNase: Mild, weich, intensive Holz- und Weinnoten und etwas buttrig.Gaumen: Sehr weich, intensive Holz- und Bordeaux-Noten, angenehm bitter, untermalt von Südfrüchten wie Banane und Ananas.Herkunft: NiederlandeBasis: MelasseDestillation: Pot StillFasstyp: Oloroso Sherry CaskFassnummer: 681Alter: 8 JahreAlkoholgehalt: 52,2% vol. Cask StrengthFlaschengröße: 0,7 LiterAbgefüllte Flaschen: 292Sonstiges: Nicht gefärbt, nicht gezuckertVerkostungsnotizenNase: Karamell, Schoko, Kaffee und Eiche.Gaumen: Ebenfalls Karamell, Schoko, Kaffee und Eiche mit angenehmer Süße. Rosinen, Kaffee und Schokolade im Hintergrund, leichte holzige Bitternoten im Abgang.Herkunft: NiederlandeBasis: MelasseDestillation: Pot StillFasstyp: Virgin Oak CaskFassnummer: 1546Alter: 10 JahreAlkoholgehalt: 52,8% vol. Cask StrengthFlaschengröße: 0,7 LiterAbgefüllte Flaschen: 184Sonstiges: Nicht gefärbt, nicht gezuckertVerkostungsnotizenNase: Feine Vanille, intensive Eiche und elegante Zitrusnoten.Gaumen: Angenehme Süße, deutliche Vanille, Kokos und Pflaume.Die Marke FRC, ursprünglich als Flensburg Rum Company bekannt, gehört zur Oldman Spirits GmbH . Im Jahre 2014 gegründet von Thomas Altmann und geleitet von Klaus Heuer-Ivers vermählt die kleine Manufaktur in sorgfältiger Handarbeit unterschiedliche Rum-Sorten miteinander, füllt und etikettiert alle Flaschen von Hand. Ihr Sitz ist in der Nähe von Flensburg in Schleswig-Holstein.