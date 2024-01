Johann „Hans“ Ganser übernimmt Vertrieb: Neuer Fachmann für das Portfolio von Kirsch Import in Österreich

Hans Ganser ist seit Januar als Sales Manager Austria für Kirsch Import tätig. Als ehemaliger Geschäftsführer der Spirits Company GmbH kennt er sich nicht nur auf dem österreichischen Markt und im Premiumsegment bestens aus. Der Fachmann hatte zudem bereits über Jahre für viele Marken aus dem Portfolio der Niedersachsen die Vertriebsrechte für Österreich.Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Import, schätzt sich glücklich:Kirsch-Kunden aus Österreich können sich ab sofort unter J.Ganser@kirschwhisky.de an Hans Ganser wenden. Bestellungen erfolgen wie gehabt telefonisch unter +49 4206 305360, per Mail an info@kirschwhisky.de oder über den Onlineshop