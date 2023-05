ISW-Medaillen für Mezcal, Gin, Wermut & Tequila

Die Importmarken von Kirsch Import setzen beim renommierten Meininger‘s International Spirits Award (ISW) ihren Medaillentrend fort. Der zweifache „Spirituosen-Importeur des Jahres“ konnte sich im Januar viermal Gold und zweimal Silber sichern. Aus dem Hause Christian Drouin holte sich der Calvados VSOP Pale & Dry Pays d'Auge Gold. Ebenso schafften es der Armagnac Grand Assemblage 30 ans d'âge von Darroze und der Cognac American Oak von Bache-Gabrielsen ganz oben auf das Treppchen. Gold ging ebenfalls an den Franzi Franzbrötchenlikör von Nork , während sich der Lebkuchen Eierlikör Silber sicherte. Auch der Highland Nectar Scotch Whisky Liqueur von Elixir Distillers kann sich fortan mit einer Silbermedaille schmücken.Beim zweiten der drei Teile des Wettbewerbs gingen im April Gin und andere Wacholderspirituosen, Aperitifs, Wermuts, Absinths, Tequilas, sonstige Spirituosen und alkoholfreie Destillate ins Rennen – und Kirsch Import konnte sich abermals freuen. Die international besetzte Fachjury vergab einmal großes Gold, sechsmal Gold, dreimal Silber und zweimal den Titel „Gin des Jahres 2023“. Die Tequilas von El Tequileño sammelten dabei die meisten Medaillen ein.Beim dritten und letzten Teil des Wettbewerbs wird die Jury im Juni die Kategorien Whisk(e)y, Rum, Wodka, Korn und andere Getreidespirituosen beurteilen. Außerdem steht dann das große Gin & Tonic Tasting mit denjenigen Gins an, die im April beim ISW Tasting prämiert worden sind.Als eine der spannendsten Trendspirituosen der letzten Jahre hat sich der uralte Agavenbrand Mezcal vom Getränk für die mexikanische Landbevölkerung zum unverzichtbaren Element vieler Bars entwickelt. Dabei ist die herkunftsgeschützte Spirituose keine industrielle Massenware. La Escondida etwa hat sich einem Qualitätsniveau verschrieben, das nur mit traditionellen und handwerklichen Methoden erreicht werden kann.Mit natürlichen Hefen in Pinienbottichen fermentiert und doppelt in kleinen Alambic-Kupferbrennblasen über Holzfeuer gebrannt, zeigt La Escondida weiche Noten von Honig, Pfeffer und subtilem Rauch, die sich beim puren Genuss oder in einer Vielzahl von Drinks entfalten. Französischen Eichenfässern entlockt der bernsteinfarbene La Escondida Reposado zusätzlich zarte Vanille-, Schokoladen- und Tabaknoten. Ein elegantes Geschmackserlebnis – befand auch die ISW-Jury und vergab Großes Gold.Mit Auszeichnungen kennt er sich bestens aus: Nun kann sich der Cotswolds Dry Gin auch mit der ISW-Kür zum Gin des Jahres 2023 International schmücken. Kern-Zutaten für den Dry Gin sind neun handverlesene Botanicals, etwa Lavendel aus dem Cotswolds-Dörfchen Snowshill. Verglichen mit anderen Premium-Gins enthält er rund die zehnfache Menge an Botanicals. Dieses Mehr sorgt für einen außergewöhnlich hohen Anteil an botanischen Essenzen – und ein pures, intensives Geschmackserlebnis.Gin- wie Whisky-Fans zugleich spricht der Koval Barreled Gin an. Der holzgelagerte Gin des Jahres 2023 stammt aus der größten unabhängigen Craft-Brennerei der USA. Nach dem „Grain-to-bottle-Prinzip“ entstehen hier aus hauptsächlich ungemälztem Bio-Getreide innovative Whiskeys und Gins. Das Destillat für den Dry Gin gewinnt Koval aus einer Roggenmaische. Üppige Noten von Zitrusfrüchten, Gewürze und eine leichte Karamellsüße gewinnt er durch Lagerung im Koval Whiskey Barrel. Das macht ihn kräftig genug für den Purgenuss oder um klassischen Cocktails neue Tiefe zu verleihen.Nachhaltig beeindruckt haben die Profis der April-Verkostung sechs weitere Abfüllungen aus dem Kirsch-Importmarkenportfolio. Das Resultat: goldverzierte Spitzenpositionen wie für No.3 London Dry Gin aus dem Hause Berry Bros. & Rudd. Seine gefeierte Balance aus Wacholder, Zitrus und Würze setzt auf Kernbotanicals – und Perfektion.Die klassische Wacholderbasis des biozertifizierten Craft London Dry Gins Harami wird dagegen um exotische und orientalische Botanicals ergänzt. Diese köstliche Verbindung von Orient und Okzident belohnt die Jury des ISW bereits zum zweiten Mal mit einer Goldmedaille.Mit ihrem Dingle Original London Dry Gin versetzt die Dingle Distillery geschmacklich auf die gleichnamige, malerische Halbinsel im Westen Irlands. Das goldwerte Profil baut auf sechs traditionelle und sieben regionale Botanicals.An der ISW-Spitze positionieren sich außerdem Bar-Standards aus Frankreich und Mexiko. Le Vermouth Blanc und Le Vermouth Rouge vom Traditionshersteller Joseph Cartron sind die ersten Wermuts der Region Burgund. Le Vermouth Blanc aus Chardonnay-Wein verfeinert man mit einem Aufguss aus Vanille und Orangenschalen. Le Vermouth Rouge baut auf Pinot Noir sowie einen Aufguss aus Kirschen und Johannisbeeren.Jenseits des Teiches ist eine Spirituose heimisch, die boomt: Tequila. Über 500 Millionen Liter wurden 2021 produziert. So viel wie nie zuvor. Abseits massenproduzierter Agavenschnäpse oder gehypter Promi-Marken existiert es aber noch: das unverfälschte Handwerksprodukt aus dem unabhängigen Traditionsbetrieb mit Fokus auf Qualität statt Quantität. Auf diesem Gebiet ganz vorn sind die Tequilas von El Tequileño. Das schmeckt auch die Experten-Jury des ISW.Eine der in Mexiko führenden Marken für unabhängig und handwerklich produzierten, authentischen Tequila ist El Tequileño . Der Tequila Reposado Gran Reserva aus 100% Blaue Weber Agave reift auf sanfte Weise für mindestens 8 Monate in großen Eichenfässern. Anschließend wird er mit einer kleinen Menge 1,5 Jahre alten Añejos verblendet. Das Ergebnis: mehrfach goldprämierte Harmonie.Zu den versilberten, als „additive free“ zertifizierten Agavenbränden zählt der Tequila Blanco von El Tequileño – der am dritthäufigsten verkaufte Blanco im Bundesstaat Jalisco, der Wiege des Tequila. Der sogenannte Mixto-Tequila wird aus einem hohen Agavenanteil von 70 Prozent sowie 30 Prozent Piloncillo, einem aromatischen Restprodukt der Zuckerrohrproduktion, gebrannt.Der Tequila Reposado aus 100% Agave reift ca. drei Monate in lokal gefertigten amerikanischen Eichenfässern, die zwischen 5.000 und 40.000 Liter fassen und so für einen sanften Reifeprozess sorgen, der dem Agavenaroma Raum lässt. El Tequileños Tequila Platinum kommt auch als Blanco kurz in Fasskontakt. Sein elegantes Profil mit Zitrus-, Kräuter- und Agavennoten eignet sich hervorragend für Margarithas.Der renommierte Meininger's International Spirits Award (ISW) bewertet seit 2004 Spirituosen, Liköre sowie alkoholfreie Getränke. Den Hersteller:innen wird ein ehrliches, fachkundiges, unabhängiges sowie detailliertes Feedback zu ihren Produkten gegeben. Verbraucher:innen orientieren sich am Point of Sale an dem Gütesiegel, für das eine ISW-Auszeichnung steht. Mehr Informationen auf Meiniger.de