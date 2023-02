Hingucker aus Martinique & Ghana: Limitierte Rum-Editionen von FRC

Lange hat die Marke FRC (zuvor Flensburg Rum Company) nicht gebraucht, um sich bei Rum-Liebhabern zu etablieren. Erst seit 2019 zeigen die norddeutschen Zuckerrohr-Experten mit ihren Single Casks und dem dauerhaft verfügbaren Caribbean Rum from Barbados & Jamaica: Wir sind sicherer Hafen für Premium-Rum und die richtige Anlaufstelle für Genießer. Das Erfolgsrezept? Handverlesene Rums, zum Teil jahrzehntelang in tropischem Klima, zum Teil vollständig oder für einen kurzen Zeitraum kontinental gereift.Zwei Abfüllungen führen jetzt in für FRC neue Gefilde. Der Martinique 4 y.o. ist als Small Batch aufgelegt. Der „vieux Rhum“ wird wie für die französischen Überseedepartements üblich aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft in der Column Still gebrannt. Vier Jahre lang reift er tropisch in französischer Eiche, die er mit 58 Volumenprozent verlässt. Optisch wie aromatisch transportiert der FRC karibische Lebenslust: Auf Eichenholz und Würze folgen Kaffeebohne, dunkle Schokolade, ein Hauch von Zitrusfrüchten und feine Süße.Rum aus Ghana bleibt nicht nur deshalb im Gedächtnis, weil man ihn hierzulande noch eher selten antrifft, sondern auch aufgrund seiner aromatischen Superkraft. Ghanaische Aromen im Reinformat erleben Genießer mit dem Ghana White von FRC: Aus frischem Zuckerrohrsaft in der Pot Still vollmundig gebrannt, wurde er ungelagert mit 65 Volumenprozent abgefüllt. Eine Kostprobe aus den mit ghanaischer Symbolsprache verzierten Flaschen offenbart eine überraschend milde, runde Frische mit Gurke, Agave, Zitrus- und grasigen Noten sowie roten Beeren.Herkunft: Karibik, MartiniqueBasis: frischer ZuckerrohrsaftDestillationsjahr: 2013Destillation: Column StillFasstyp: French Oak CasksAbfüllmonat: 08/2022Alter: 4 JahreAlkoholgehalt: 58% vol. Cask StrengthFlaschengröße: 0,7 LiterAbgefüllte Flaschen: 200Sonstiges: Nicht gefärbt, nicht gezuckertVerkostungsnotizenNase: Anfänglich dominante Eiche. Scharf und würzig, mit Kaffeenoten, dunkler Schokolade und Zitrusfrüchten.Gaumen: Feine Süße, dann leicht bitter und würzig.Herkunft: Afrika, GhanaBasis: frischer ZuckerrohrsaftDestillation: Pot StillAlkoholgehalt: 65% vol.Flaschengröße: 0,7 LiterAbgefüllte Flaschen: 320Sonstiges: Nicht gefärbt, nicht gezuckertVerkostungsnotizenNase: Gras, Melasse, Gurke, Agave und rote Beeren.Gaumen: Mild und rund, angenehm bitter, doch sehr frisch und grasig.Die Marke FRC, ursprünglich als Flensburg Rum Company bekannt, gehört zur Oldman Spirits GmbH . Im Jahre 2014 gegründet von Thomas Altmann und geleitet von Klaus Heuer-Ivers vermählt die kleine Manufaktur in sorgfältiger Handarbeit unterschiedliche Rum-Sorten miteinander, füllt und etikettiert alle Flaschen von Hand. Ihr Sitz ist in der Nähe von Flensburg in Schleswig-Holstein.