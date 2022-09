Gioacchino Sorrentino aus Italien gewinnt die No.3 Gin Pursuit of Perfection Competition 2022

Der Weg ins Finale der „No.3 Pursuit of Perfection Cocktail Competition“ war weit. Um sich zu qualifizieren, wurden Bartenderinnen und Bartender in Deutschland, Italien und Großbritannien schon im Frühjahr kreativ. Sie waren dazu aufgerufen, einen Cocktail zu kreieren, der eine der drei Schlüssel-Geschmacksnoten von No.3 London Dry Gin hervorhebt: Wacholder, Zitrusfrüchte oder Gewürze. Ihr Drink sollte mindestens 4 cl No.3 Gin enthalten und aus insgesamt höchstens sechs Zutaten bestehen.Die Vorentscheide fanden in allen drei Ländern statt. In Deutschland qualifizierten sich 29 Teilnehmer und präsentierten ihre Kreationen den Experten-Jurys in Berlin, München und Bremen. Raki Sillah ( Kink Bar & Restaurant , Berlin), Claudius Engel ( Gorilla Bar , München) und Robin Lühert ( Bar & Cafe Esprit , Göttingen) belegten jeweils die ersten Plätze und lösten damit die Tickets für das internationale Finale in die No.3 Destillerie in Schiedam, Holland.Am 13. September traten insgesamt zehn Bartender aus den drei Ländern bei nationalen Halbfinals in der No.3 Destillerie an, um jeweils ihre Landessieger zu ermitteln. Am Folgetag gingen diese Sieger ins internationale Finale. Erneut waren Kreativität, Leidenschaft und Präzision gefragt. Geschmack und Aroma machten eine Hälfte der Punktzahl aus, Präsentation, Geschicklichkeit, Technik und Markenkenntnis die andere. Die Jury bestand aus Simon Difford ( Diffords Guide ), Alessandro Palazzi ( Dukes Bar , London), Christoph Henkel ( Kirsch Import ) und Myriam Hendrickx (Master Distiller von Rutte und De Kuyper ).Die durchweg beeindruckenden Drinks und Performances machten es der Jury nicht leicht. Über den umkämpften ersten Platz freute sich letztlich Gioacchino Sorrentino aus Bar Soul in Salerno. Sein Drink „My Type of Gimlet“, eine moderne Interpretation des Klassikers, machte ihn zum „No.3 Gin's Pursuit of Perfection Champion 2022“. Mit dem Preisgeld von 5.000 Pfund (ca. 5.600 Euro) kommt er der Realisierung des Traumes von einer eigenen Bar näher. Träume wurden sogar schon mit dem Titelgewinn wahr, wie der Italiener berichtete:My Type of Gimletvon Gioacchino Sorrentino (Bar Soul, Salerno, Italien)Zutaten:40 ml No.3 Gin25 ml grüner Apfel- und Koriander-Sirup10 ml Zitronensäuremischung1 Barlöffel Italicus Bergamotten-Likör2 Tropfen SalzlösungGarnitur: ApfellederZubereitung:Alle Zutaten (mit Ausnahme des Apfelleders) mit Eis verrühren. In ein Coupe-Glas abseihen und garnieren.Den zweiten Platz Adam Montanaro-Taylor vom Project Halcyon in Manchester, gefolgt von Raki Sillah aus der Kink Bar in Berlin. Beim Vorentscheid am 20. Juni in der Hauptstadt hatte ihr Drink „King´s Punch“, der die Zitrusnoten von No.3 hervorhebt, beeindruckt. Ebenso ihr Markenwissen, das King Edward VII. und Queen Victoria einschloss.Ross Bryant, No.3 Gin Global Brand Ambassador, über den Wettbewerb: No.3 London Dry Gin , der im Jahre 2010 von Berry Bros. & Rudd kreiert wurde, hat über 30 Auszeichnungen erhalten. Er ist der einzige Gin der Welt, der bei der International Spirits Challenge viermal als "World's Best Gin" ausgezeichnet wurde, und der erste, der bei der International Spirits Challenge 2019 den prestigeträchtigen Supreme Champion Spirit Award gewann. Geschmacklich überzeugt No.3 London Dry Gin mit seiner Balance aus Wacholder, Zitrusfrüchten und Gewürzen. Der Name des Gins geht zurück auf den Firmensitz von Berry Bros. & Rudd in der St. James's Street Nummer drei in London. Produziert wird No.3 Gin bei der Traditionsbrennerei De Kuyper im niederländischen Schiedam.Der 2021 in „Pursuit of Perfection“ umbenannte No.3 Cocktailwettbewerb ist eines der Flaggschiffe der Gastronomie. Seit Jahren kreieren weltbeste Bartender Drinks mit No.3 London Dry Gin und haben die Chance, Erlebnisse und Preise zu gewinnen, die ihre Karriere in der Bar- und Getränkeindustrie voranbringen. Die diesjährigen Finalisten waren: Daniele De Angelis (Argot, Italien), Claudius Engel (Gorilla Bar, Deutschland), Ashley Haines (N/A, UK), Robin Luhert (Esprit Bar und Café, Deutschland), Ryan Mackie (Orchid, UK), Adam Montanaro-Taylor (Project Halcyon, UK), Lorenzo Piscitello (Artesian, UK), Raki Sillah (Kink Bar & Restaurant, Deutschland), Gioacchino Sorrentino (Soul Salerno, Italien), Davide Wang (Moebius, Italien).