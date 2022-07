Geschmackvolles Gemeinschaftsprojekt: GlenWyvis Whisky ist neu bei Kirsch Import

Eingerahmt von dem schneebedeckten 1046 Meter hohen Berg Ben Wyvis und der umgebenden Landschaft der Highlands ist die GlenWyvis Brennerei die erste in Schottland, die sich vollständig in Gemeinschaftsbesitz befindet. Mehr als 3600 Unterstützer aus über 30 Ländern machten die Gründung im Jahr 2015 möglich. Eine rekordverdächtige Crowdfunding-Kampagne finanzierte das Projekt im Wert von 3,8 Millionen Pfund und ließ nach 90 Jahren die Brennereitradition der Stadt Dingwall wieder aufleben.Dem ungewöhnlichen Konzept der GlenWyvis Distillery liegt zugrunde, dass Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit und eine Gemeinschaft benötigen. Diese hat GlenWyvis in Dingwall erschaffen. Ein Teil der Gewinne fließt in lokale und ausländische Projekte, da die Brennerei das Herz einer globalen Gemeinschaft ist und auf lange Sicht bleiben möchte. Daher ist sie auch vollständig unabhängig vom Stromnetz und versorgt sich zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie. Mutter Natur und lokale Partner arbeiten in perfekter Harmonie zusammen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.GlenWyvis ist eine der wenigen dualen Destillerien in Schottland, die in der Lage ist, sowohl feinsten Highland Single Malt Whisky als auch handgefertigten Gin herzustellen. Der robuste Single Malt entsteht aus einheimischer Concerto-Gerste. Etwa 96 Stunden fermentiert die regionale Maische, bevor sie in der gedrungenen 2500-Liter-Wash-Still und der 1700-Liter-Spirit-Still destilliert wird. Ein kompromissloser Heart Cut wurde für das 2022 Release in 23 Fässer abgefüllt: First Fill Tennessee Whiskey Casks verleihen ihm komplexe Süße, Oloroso Hogsheads steuern üppige Fruchtnoten bei und Refill Scotch Whisky Hogsheads unterstreichen den duftenden, würzigen Charakter des Destillats.Ende 2021 veröffentlichte die Brennerei ihren ersten Whisky. Ab dieser Woche ist GlenWyvis Batch 2 / 2018 Vintage im gut sortierten (Online-)Fachhandel verfügbar sowie für Gewerbetreibende über Kirsch Import zu beziehen. Christoph Kirsch, Inhaber und Geschäftsführer von Kisch Import sagt über diesen Neuzugang:Destilliert: 03-08/2018Abgefüllt: 05/2022Herkunft: Highlands, SchottlandFasstypen: First Fill Tennessee Whiskey Casks, First Fill Oloroso Sherry Casks, Refill HogsheadsAlkohol: 46,5% vol.Flaschengröße: 0,7 LiterSonstiges: Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriertNase: Weiche weiße Trauben, die in eine marmeladige Süße übergehen.Gaumen: Vanillepudding, Brausepulver und Pear-Drops-Bonbons.Nachklang: Anfängliche dunkle Schokolade mit anhaltenden Sommerbeeren.