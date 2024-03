Franzi bringt mit Spaghettieis-Likör den Sommer ins Glas

Schon seit 55 Jahren schreibt die kühle Kreation aus gefrierender Sahne, Vanilleeis, Erdbeersoße und weißen Schokoladenraspeln ungebrochen Erfolgsgeschichte. Es wird vermutet, dass hierzulande jährlich etwa 25 Millionen Portionen Spaghettieis über die Theken gehen.Der Urvater der erfolgreichen Eiszeit ist – wie könnte es anders sein – ein Italiener. Sein Name: Dario Fontanella. Im zart schmelzenden Alter von nur 17 Jahren hatte er im Mannheimer Eissalon seines Vaters eine Eingebung: Mit einer gekühlten Spätzlepresse presste er Eis in die Form von Spaghetti. Und so wurde am Ostersonntag, dem 6. April des Jahres 1969, das erste Spaghettieis serviert.Pünktlich zum Start in die sonnige Saison bringt Franzi jetzt das Kult-Eis in die Flasche – und damit den Sommer ins Glas. Die limitierte Sonderedition Franzi Spaghettieis-Likör transportiert auf einer weichen Sahnebasis die geliebte Geschmackskombination aus feiner Vanille, fruchtiger Erdbeere, cremiger Sahne und weißer Schokolade an den Gaumen. Für pure Sommergefühle am besten eisgekühlt.Dem Bremer Start-up NORK ist es seit seiner Gründung im Jahr 2016 gelungen, sich mit hochqualitativen Körnern, spannenden Likören und außergewöhnlichen Fasslagerungen als ein fester Bestandteil der Craft-Spirituosen-Landschaft zu etablieren. Mit seiner kleinen Schwester, dem Franzi Franzbrötchenlikör, haben sie dem zimtigen und deutschlandweit beliebten Gebäck ein flüssiges Denkmal gesetzt.