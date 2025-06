Fassstarke Speyside-Synthesen: The GlenAllachie mit Sinteis Part I & neuem 10 y.o.

„Zwei unterschiedliche Fässer – eine harmonische Synthese“ lautet das Motto einer neuen limitierten Serie aus der Hand von Branchenikone Billy Walker. Mit Sinteis (ausgesprochen „sin-teesh“, schottisch-gälisch für „Synthese“) verkörpert der Fassinnovator seine Kreativität bei der Kombination von Gewagtem mit Beliebtem.Für Sinteis Part I, den The GlenAllachie 2014/2025 – Chinquapin & PX Casks, wählte Walker aus einem Bestand von 50.000 Fässern sowohl Virgin Oak Barrels als auch First Fill Sherry Puncheons aus. Die seltenen Fässer aus Chinquapin, einer in den Ozarks von Missouri beheimateten amerikanischen Eiche, geben typischerweise Noten von süßen Gewürzen und Anis ab. Die Pedro-Ximénez-Sherryfässer hingegen bringen Aromen von dunkler Schokolade und reifen Früchten ein. Beide Eigenschaften entfalten sich ungehemmt – bei fassstarken 57,8 Volumenproenten und Verzicht auf Farbstoff und Kühlfiltration.Die Verpackung wurde von der schottischen Designerin Kayley Barbour zum Blickfang gestaltet. Den Karton ziert ein handgezeichnetes, foliertes Symbol, das für die Verschmelzung von Holzarten steht.Batch 12 des The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength setzt die Erfolgsgeschichte der vielfach prämierten Abfüllung fort. Der Single Malt verbrachte eine Dekade in Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks sowie mit Rotwein vorbelegten Barriquefässern und auf mittlerer Stufe ausgebrannten Virgin Oak Casks. Bei fassstarken 59,7 Volumenprozenten entfalten sich so typische Mokka- und Honigaromen mit Schwarzwälder Kirschtorte, Melasse und gerösteten Haselnüssen. The GlenAllachie ist eine der wenigen unabhängig geführten Brennereien Schottlands. Die Whiskyproduktion wird von Billy Walker geleitet, der auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung in dieser Branche zurückblicken kann. Bei der Herstellung von The GlenAllachie liegt der Schwerpunkt auf den rund 50.000 unterschiedlichsten Fässern, die in 16 Lagerhäusern ausbalancierte Single Malts zur Reife bringen. Alle Whiskys verfügen über eine Altersangabe, sind mit mindestens 46 Volumenprozenten bei natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.